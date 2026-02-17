子どもとのスキー場、未経験が約8割！　行きたいのに踏み出せない理由は？／いこーよ総研ユーザーアンケート

アクトインディ株式会社

国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）は、子どもや家族に関する様々な関心事やトレンド、体験活動やお出かけ市場などの調査レポート・分析データをコンテンツとして提供する情報メディア「いこーよ総研（ https://research.iko-yo.net/ ）」にて、子育て世代のスキー・スノーボードの経験や不安、今後の参加意向などについて、いこーよモニターアンケートをもとに調査・分析し、結果を公開いたしました。

＜トピックス＞

・子どもとスキー・スノーボード経験はまだ少数派

・ゲレンデデビューは「未就学児」が多数

・行かない理由の上位は「子どものぐずりや体調面」「アクセス」「費用面」

・今後「行きたい」という家庭は6割超え

・行きたい家庭が求めるのは「費用の軽減」

・関心が低い家庭は「子どもの興味」が参加のカギ

・まとめ

（本リリースは、「子どもとのスキー・スノーボードの調査レポート」を一部抜粋して作成しています。全文はこちら(https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html)）

子どもとのスキー・スノーボード経験はまだ少数派

まず、子どもとスキー・スノーボードに行ったことがあるかを尋ねました。

「子どもと一緒に行ったことがある」は 20％となり、80％は未経験という結果でした。子育て世代のウィンタースポーツに対してのハードルの高さがうかがえます。

ゲレンデデビューは「未就学児」が多数

出典：いこーよモニターアンケート2025年12月調査より／いこーよ総研調べ

では「行ったことがある」という家庭では、お子さんは何歳でゲレンデデビューしているのでしょうか。

結果を見ると、2歳以下が31％と最多で、早期のデビューが目立ちます。「3歳」26%、「4歳」23%が続き、2～4歳の未就学児のデビューは約80%となりました。

近年はキッズ専用エリアや幼児向けスクールなど、小さな子どもでも安心して楽しめる環境が増えていることが、早期のゲレンデデビューを後押ししていると考えられます。

一方で、未経験の家庭が多い現状を踏まえると、「行く家庭は幼少期から積極的に行く」「行かない家庭はまったく行かない」という二極化が起きていると思われます。

行かない理由の上位は「子どものぐずりや体調面」「アクセス」「費用面」

出典：いこーよモニターアンケート2025年12月調査より／いこーよ総研調べ

スキー・スノーボードに行かないという人に理由を尋ねました。

最も多かったのは、「子どもがまだ小さく、ぐずったり疲れないか不安（35％） 」という声でした。

低年齢の子どもは体温調節が難しく、寒さで機嫌が変わりやすかったり、自分の気持ちや疲れをはっきり伝えられない時もあります。慣れていない雪山だと、子どもも親もより不安を感じやすいと言えます。

次に多かったのは、「スキー場が遠い（32％）」という理由です。子育て家庭にとって、長時間の移動はそれだけで大きな負担になります。「行ってみたい気持ちはあるけれど、遠さを考えると踏み切れない」という家庭が少なくないと考えられます。

続いて多かったのは、「交通費・宿泊費・リフト代などの費用が高い（29％）」 という理由です。遠方から行く場合は宿泊も視野に入れて予定を組む必要があり、どうしても出費がかさみます。日帰りであっても、家族全員分となるとまとまった金額になるため、「行きたいけれど、費用を考えると他のお出かけ先を優先してしまう」という家庭は多いと考えられます。

また、「保護者が苦手・興味がない（26％）」という回答も目立ちました。 親自身が滑れない、経験が少ない、寒い場所が苦手といった要因があると、子どもを連れて行くハードルは一段と高くなります。家族レジャーは親の負担が大きいため、「自分が楽しめないと連れて行きづらい」 という本音が見受けられます。

今後「行きたい」という家庭は6割超え

出典：いこーよモニターアンケート2025年12月調査より／いこーよ総研調べ

では、今後スキー・スノーボードに行きたいと思うかを尋ねました。

その結果、64％が「行きたい」と回答し、行ったことがない家庭が多いにもかかわらず、前向きな意向が多数派となりました。

経験別にみると、子どもとスキー・スノーボードに行ったことがない家庭でも、56％が「今後行きたい」 と回答しました。行かない理由として、「ゲレンデでの子どもの体調」「距離の問題」や「費用面」などの不安が挙げられました。

しかし、「本当は体験させたい」 という気持ちを持つ保護者は多いことがわかります。行かないのは“興味がないから”ではなく、ハードルが高く、踏み出せていない家庭が多いようです。

経験したことがある家庭では95％が「また行きたい」と答えていることからも、きっかけさえあれば、スキー・スノーボードは家族で楽しめる冬のレジャーだと言えそうです。

行きたい家庭が求めるのは「費用の軽減」

出典：いこーよモニターアンケート2025年12月調査より／いこーよ総研調べ

今後スキー・スノーボードに「行きたい」と答えた家庭に、どんな条件があれば今後より行きたいと思うかを尋ねました。詳細はこちらをご覧ください。

関心が低い家庭は「子どもの興味」が参加のカギ

詳細を見る :https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html

スキー・スノーボードに「行きたいと思わない」と答えた家庭にも、どんな条件があれば「行ってもいいと思うか」を尋ねました。

まとめ

詳細を見る :https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html

今回の調査から、子どもとのスキー・スノーボードはまだ経験者が少ない一方で、関心の高さがうかがえました。未経験家庭が 8割を占めるものの、その半数以上が「今後行きたい」と答えており、興味は

あるのに踏み切れていない層が多いことがわかります。

行かない理由として挙げられたのは、子どもの体調、ぐずりへの不安、アクセス面、費用負担、保護者自身の苦手意識など、現実的なハードルでした。

今後行きたいと思う条件を尋ねたところ、行くことに意欲的な家庭では、費用の軽減、アクセスの良さ、安心して過ごせる環境が整えば、より行きやすいと答えています。「行こうと思わない」と答えた家庭では、「子どもが興味を持ったら行ってもよい」 という声が最多でした。子どもの「やってみたい！」という気持ちが、スキー・スノーボードへの参加を後押しする大きなきっかけになることがうかがえます。

安心して挑戦できる環境づくりや、費用・アクセス面のサポートが充実すれば、冬ならではのレジャーであるスキー・スノーボードは家族にもっと広がっていくのではないでしょうか。

■いこーよアンケート調査概要

調査方法／インターネットアンケート

調査地域／全国

調査対象／「いこーよ」会員

調査期間／2025年11月27日～12月3日

サンプル数／448サンプル

調査分析／いこーよ総研

■「子どもとイルミネーション調査レポート」全文はこちら(https://research.iko-yo.net/solutions/research/12872.html)

