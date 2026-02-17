じげんが運営する、不動産売却の一括査定サービス『イエイ』が、訪問査定率30％・媒介取得率15％を目指す「春の訪問査定率改善セミナー」を開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）が運営する、不動産売却の一括査定サービス「イエイ」（https://sell.yeay.jp/）は、2026年3月5日（木）と6日（金）の2日間わたり、無料オンラインセミナー『売主の心を動かす！春の訪問査定率改善セミナー』を開催します。

本セミナーでは、不動産コンサルティング、電話DX、Web戦略の専門企業3社（株式会社レコ、株式会社シンカ、ブランディングテクノロジー株式会社）をゲストに迎え、不動産売買仲介の現場における「集客」「初動対応」「信頼構築」の具体的な課題解決策を提示します。

不動産の売買仲介において「一括査定サイトから反響は来るが、訪問査定に繋がらない」「競合他社にスピード負けしてしまう」「追客が属人化し成果にバラつきがある」といった課題は依然として多くの不動産会社様を悩ませています。

本セミナーでは、これらの問題の根本原因である「集客」「初動対応」「信頼構築」という一連のプロセスの分離に着目。各分野のプロフェッショナルが連携し、訪問査定率30％・媒介取得率15％を目指すための「勝てる仕組み」を公開します。

一括査定ユーザーの88%が閲覧するとされるWeb戦略から、通電率・アポ率を高める電話DX、そして現場の泥臭い悩みに答えるコンサルティングまで、明日から使える実践知をお届けします。

■セミナー概要

開催日時 2026年3月5日（木）13:00～14:00

2026年3月6日（金）13:00～14:00

実施形式 オンライン

参加費 無料

定員数 100名

申し込み方法 下記詳細URLよりお申込みください。

https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260305/

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、info@sell.yeay.jpにお問い合わせくださいませ。

主催 株式会社じげん（イエイ）

■タイムスケジュール

・オープニング

・第一部 梶本先生に質問！物件仕入にまつわる30問タイムアタック 【梶本幸治氏（株式会社レコ）】

「通電時のトーン」「お礼状の要否」「アポなし訪問の是非」など、現場で意見が割れる「どっちが正解？」に対し、不動産コンサルタントの梶本幸治氏が直球で回答します。

・第二部 営業電話のトークをチームの財産に！組織力を底上げする電話録音の活用術 【濱尾 剛氏（株式会社シンカ）】

属人化しがちな電話対応を録音・可視化し、組織全体の対応レベルを底上げする手法を解説します。

・第三部 訪問査定率を高めるオウンドメディア戦略 【吉田 聖也氏（ブランディングテクノロジー株式会社）】

一括査定利用者の88％は事前にHPを見ています。選ばれるための「決定打」となるWebブランディングについて解説します。。

※各登壇の詳細なテーマは、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■このような方にオススメ

・一括査定の反響は鳴るが、通電後の「訪問査定」への引き上げ率が悪く悩んでいる方

・「とりあえず価格だけ」という売主への切り返しや、初動のトーンの正解がわからない方

・トップ営業のトークがブラックボックス化しており、組織全体の底上げができていない方

・大手や競合他社と比較された際、自社が選ばれるための「決定打」に欠けていると感じる方

・反響対応のスピードや質を改善したいが、具体的にどこから手をつければいいか見えない方

■「イエイ」について

「イエイ」は、2008年のサービス開始から15年以上の運用実績を持つ、不動産売却の一括査定サービスです。 全国700社以上の厳選された不動産会社と提携しており、ユーザー様は最短60秒の入力で、複数の査定額を比較・検討可能。条件に合った不動産会社を効率よく見つけられるため、スムーズで納得度の高い売却をサポートします。

URL：https://sell.yeay.jp/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。