【採用活動をサステナブルに】通年採用と直接応募のポータルサイト「さんかくねっと」が求人掲載サービス開始記念に、先着300社限定に特別プランをご提供！

さんかくねっと株式会社

通年採用と直接応募のポータルサイト「さんかくねっと」を運営する、さんかくねっと株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：内藤圭祐）は、「さんかくねっと」で2026年３月中旬より開始する求人掲載サービスについて、先着300社限定に特別プランをご提供することをお知らせいたします。

■「さんかくねっと」提供の背景

従来の採用市場では、企業が支出する広告料の金額に比例して企業の認知度や人気が変動し、大きな広告料を支出する企業が採用に成功する傾向にありましたが、企業の実態を知る方法が限られていたことから、入社後の求職者と企業のミスマッチが多く発生することに繋がっていたと考えます。

このような従来の採用市場からの差別化を図るため、当サイトでは、求職者には自身の働き方にマッチした企業を見つけることができる場所に、採用を考える企業には、広告料の大小ではなく、女性活躍・両立支援に関連する職場環境の情報をより多く公表するほど上位に掲載される場所にすることで、求職者と企業のミスマッチの発生を抑制し、職場環境の透明性が高い企業に、より多くの人が集まる健全な労働市場への発展に貢献することを目指しています。

労働力不足や雇用の流動性の上昇などの要因から、多くの企業が採用に苦戦する傾向にある中、当サイトでは「通年採用」と「直接応募」をキーワードにして、次の内容により自社採用ページの価値を最大化することで、採用活動をサステナブルなものにしていきます。

通年採用と直接応募のポータルサイト「さんかくねっと」

（求人掲載サービス提供前のプレローンチ中で、企業情報のみ掲載しています。）

さんかくねっと | 女性活躍と両立支援に取り組む企業に直接応募(https://sankakunet.jp/)

■「さんかくねっと」の3つの特徴（求人掲載サービス提供時）

■先着300社限定の「特別プラン」の概要

- 広告料ではなく情報公表量で決まる「掲載順位」厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」と「両立支援のひろば」で各企業が公表する情報量に基づき、当社独自の評価スコアを各企業につけさせていただき、その評価スコアが高いほど企業情報が上位掲載されます。- 転職潜在層を自社採用ページに導く「直接応募」現状、企業のホームページを見に行くしか確認できない、自社採用ページ内の求人内容をとりまとめ、求職者、特に転職潜在層が人材会社や求人サイトに登録しなくても、気になる企業に直接応募できるようにしています。- 低価格で採用を持続可能とする「通年採用」求人媒体の限られた枠で、限られた情報を一定期間掲載することを繰り返すのではなく、企業の自社採用ページの内容を持続的に充実させ、求職者に企業の魅力を継続的にPRすることで、低価格で、通年において採用機会を増やすことにつながります。

提供プランは下記の表の通りとしておりますが、この度、求人掲載サービス開始記念として、創業時の事業を支えていただく企業様に感謝の気持ちとして、次の特別プランをご提供します。

【特別プラン（先着300社限定）】- 基本プランが通常198,000円/年（月換算16,500円）のところ、118,000円/年（月換算9,900円）に！求人掲載サービス開始当初は多くのアクセス数が望めない可能性もありますが、当社の理念、サービスに共感いただき、創業時の事業を支えていただく企業様は、通常料金から80,000円/年がお得になります。- この料金を３年間据え置き！当サイトの成長（アクセス数等）に応じて、価格帯を見直していく予定ですが、価格を見直した場合でも、特別プランにお申込みいただいた企業様には３年間、この料金を据え置きさせていただきます。

2026年３月中旬に求人掲載サービスを開始する予定ですが、先着300社限定の特別プランは、サイト内でのお申込みの先着順となります。ご興味ある企業様には、サービス開始時に改めてメールでご案内させていただきますので、こちらからお気軽にご連絡先をご登録ください。

お問い合わせ | さんかくねっと(https://sankakunet.jp/contact/)

提供プラン

※「通年採用」の趣旨から、有料プランは契約期間を１年更新のみとしております。

※本リリースに記載されているサービス内容、料金、仕様等は予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

さんかくねっとは、本サービスを通じて、男女共同参画社会の実現に貢献しながら、新しい採用チャネルを創造してまいります。

■さんかくねっと株式会社について

さんかくねっと株式会社は、働くすべての人のキャリアを、ひとりひとつの物語と位置づけ、通年採用と直接応募のポータルサイトの運営と、中小企業の総務・人事労務の実務支援を通じて、働く人のキャリアを編集していく会社です。

所在地： 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目1番14号 コノトラビル7F

代表者： 代表取締役 内藤 圭祐

会社HP：https://sankakunet.co.jp/