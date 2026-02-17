【詩と宇宙】横浜サイエンスフロンティア高等学校で、第1回「ひかりの教室」（文理融合出張授業）を実施

一般社団法人ライトハイク協会横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

一般社団法人ライトハイク協会(https://lighthaiku.com)（本部：東京都台東区 代表理事：八塚慎一郎）は、2026年3月12日に横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校（校長：藤本貴也）において、詩作で宇宙を体感する出張授業『ひかりの教室』第1回を、生徒（一部附属中学より）有志：30名（予定）を対象に実施いたします。

ライトハイク（二行詩）とは

季語や、音数の定型（5・7・5）等の決まりはない、自由詩（二行詩）

唯一のルールは、二行詩型で、上の句と下の句の文字数を合わせることのみ。

外国語では単語数を合わせるルールを用いますが、異なる言語同士で結ぶ場合は、語数揃えのルールも取り払い、単純に1フレーズに1フレーズを結ぶ自由詩（二行詩）となります。

これは、日本の詩において、片歌に片歌を和えた詩型（旋頭歌）が最小の詩であったことからきています。同時に、西洋の＜verse（詩句）＞という言葉も、ラテン語のvertere（旋回する）からきており、世の東西を問わず、二行詩型は、詩の原点になります。

ライトハイク（作品例） （2024年・年間ハイライト賞作品）



軽く押さえてくださいね

恋という字の終わりの点

協会サイト「結ぶ言葉 ライトハイク」 :https://lighthaiku.comParallel uni-verse（パラレル・ユニバース）

文理融合の出張授業『ひかりの教室』の構想が閃いたのは、【Parallel universe】という言葉に出会ったことでした。「並行して（Parallel）存在する詩句（verse）をひとつ（uni）にする」詩の作り方を示してくれていると共に、常々、「詩」は日常からの一瞬の飛躍だと感じていたこともあり、詩作自体が、並行世界（多世界：many worlds）へ飛ぶことの、擬似体験だと思うに至りました。

それを確信させたのが、野村泰紀教授（カリフォルニア大学バークレー校）の「量子力学は、飛び飛び重ね合わせ力学」という言葉でした。 散文を、ニュートン力学とするならば、詩は、量子力学。次に続く言葉を経験から予測するのではなく、人間の言葉で、感性で、飛ぶ。異なる二つの世界線を重ねる。現時点ではAIも届かない領域です。量子力学に基づいたこの宇宙を直感するツールとして「詩」が使えるのではないか。many words で many worlds にジャンプする『ひかりの教室』が始まります。

ひかりの教室

一般社団法人ライトハイク協会は、2024年から都内の小・中・高校を中心に、ライトハイクを活用した、詩を教える出張授業「ライトハイク教室」を実施しています。

ライトハイク教室 :https://www.youtube.com/watch?v=aKOZZ5hIp1M

今回、新たに「ライトハイク教室」の特別版『ひかりの教室』がスタートします。

『ひかりの教室』（連続2コマ）

【1コマ目】ライトハイク教室（代表・八塚によるライブ開催）

お題（上の句）として皆に提示するひとつの同じフレーズに、自分の言葉で、1フレーズ（下の句）を和えて、一編の詩を結びます。同じ世界から出発して、そこに現れるのは、それぞれの世界線です。

【2コマ目】量子力学＆宇宙教室（野村教授によるリモート講義 ※八塚進行）

1コマ目で、二行詩（ライトハイク）を通し、量子力学の多世界解釈を＜擬似体験＞した直後に2コマ目で量子的マルチバース研究の第一人者である野村先生に宇宙を語ってもらう、“鉄は熱いうちに打て”メソッド。当たり前にあるものの、別の側面から光を当てるコツを伝授することで、子供たちに＜閃光（ひらめき）の源＞となるものをプラグインします。2026年度、全国での実施を計画しています。

第1回『ひかりの教室』実施概要

日時：2026年3月12日（木）13時20分～15時20分

講師：八塚慎一郎（ライトハイク協会代表）

野村泰紀（カリフォルニア大学バークレー校教授）※リモート参加

場所：横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

神奈川県横浜市鶴見区小野町6

参加：受講希望者有志 30名（予定） ※一部、附属中学校生も参加します。

野村泰紀 教授

野村泰紀 教授

1974年生まれ。理論物理学者。理学博士（東京大学、2000年）カリフォルニア大学バークレー校教授、ラインウェーバー理論物理学研究所所長。ローレンス・バークレー国立研究所上席研究員。理化学研究所客員研究員。東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構連携研究員。専門は、素粒子論、宇宙論。余剰次元、統一理論等の素粒子物理学理論、量子重力理論、マルチバース宇宙論等。

【主な著作】

『なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論』（講談社 ブルーバックス、2022年）

『多元宇宙（マルチバース）論集中講義』（扶桑社、2024年）

後援：アイティーエル株式会社(https://itl-corp.jp/)

アイティーエル株式会社

“光をつくるエンジニア集団”として、空間におけるお客様の課題を解決する光をお届けする照明器具メーカーです。特に質の高い光が求められる全国の美術館・博物館等文化空間向けを中心に、多数の納入実績があります。空間のコンセプトや利用シーンに合った光を入念に検討、それを実現する照明器具・照明手法をご提案するとともに、適宜新規器具の開発を行います。

老若男女を繋ぐ「ライトハイク」、および子供たちの心を照らす「ひかりの教室」の活動を応援しています。

主催：一般社団法人ライトハイク協会(https://lighthaiku.com/)

一般社団法人ライトハイク協会

2023年（令和5年）9月1日 設立

代表理事 八塚慎一郎

理事 宍戸健司

理事 林家たい平

新しい詩型「ライトハイク」を用いて「詩」を社会に役立てるため設立。一般向けにはコミュニケーションツールとして各種イベントを実施。高齢者向けには「メモリークリニックお茶の水／取手」（医療法人社団創知会）にて認知症予防のためのプログラムを毎月実施している。

認知トレーニング :https://www.mainichi.co.jp/ninchishou/topics/2025_12_2.html