5月4日開催｜都心から60分、柏で「半日お遍路」。200年続く巡礼と坐禅・古民家を巡る旅を発売開始

かしわグリーン観光社200年続く伝統行事「送り大師」。昨年のツアーでも「令和に集団で歩く姿が新鮮」と話題を呼んだ。（撮影：鈴木清之氏）

千葉県柏市を中心とする東葛地域では、四国遍路を模した200年続く伝統行事「東葛印旛大師（送り大師）」が今も大切に守られています。地域密着型の旅行企画を行う、かしわグリーン観光社は、この伝統行事に特別参加し、1日で心身をリセットできる「自分を整える旅」を2026年5月4日（月・祝）に開催いたします。

昨年は「令和の時代に集団で歩く体験が新鮮」「自分を考えるきっかけになった」と大きな反響を呼びました。本年は海外からのニーズに応え、英語通訳案内士が同行するプランも用意。本日2月17日より、宿泊・日帰りなど全6プランの予約受付を開始いたします。

「巡礼への憧れ」を身近に。都心から60分で叶う心のリセット

ほら貝の音が鳴り響く行列の先頭。独特の節をつけた「ヤレ南無大師遍照金剛」の唱和も、送り大師ならではの魅力。

「巡礼に興味はあるが、四国を40日以上歩くのはハードルが高い」――。そんな現代人の想いに応えるのが、柏市の「送り大師」です。

古くから地域住民の手で守られてきたこの行事は、四国霊場を模した札所を5日間かけて巡るものですが、本ツアーではそのエッセンスを凝縮。「半日のミニお遍路」として、美しい田園風景の中、地域の方々とともに約15か所の札所等を巡ります。

昨年の参加者からは「緑の風が気持ちいい中、皆で“ヤレ南無大師遍照金剛（なむだいし へんじょうこんごう）”と歌いながら歩く一体感が素晴らしかった」「ここでしかできない体験に価値を感じた」といった声をいただき、現代において「歩きながら自分を律する時間」がいかに求められているかを再確認いたしました。

【動画】200年続く伝統行事「送り大師」巡礼の様子

2026年ツアーのハイライト：自分と向き合う「3つの和体験」

1. 伝統行事「送り大師」への特別参加

白衣と輪袈裟を身にまとい、独特の節回しの唱和とともに歩く非日常体験。

2. 竹林の古寺「龍泉院」での坐禅体験

約770年の歴史を持つ名刹にて、千葉県内唯一の伝統的な坐禅堂で心を静めます。

3. 国登録有形文化財「染谷家住宅」貸切見学

江戸時代の名主の屋敷を本ツアー限定で貸切公開。歴史の趣に包まれ、安らぎの時間を過ごします。

インバウンド対応と選べる6つのプラン

2012年に完成した龍泉院の坐禅堂（柏市泉地域）「曲家」構造が特徴的な染谷家住宅の主屋（柏市鷲野谷）

本年は、訪日外国人観光客の方々にもこの貴重な伝統文化を深く理解していただくため、英語通訳案内士が同行する専用プランを設定。

また、遠方の方や前夜から贅沢に備えたい方向けに、天然温泉と朝食ビュッフェ付きの「三井ガーデンホテル柏の葉」宿泊プランもご用意しました。

ツアー概要

ホテルの敷地内から湧出する豊富な湯量を活かした天然温泉大浴場地元野菜をふんだんに使った「イタリアンレストラン コメ・スタ」のビュッフェの料理例

ツアー名称：千葉県柏市｜二百年続く巡礼「送り大師」と坐禅・古民家を巡る旅

開催日：2026年5月4日（月・祝）

募集人員：20名（最少催行人員 10名）

プラン・料金（税込）：

1. 日帰りプラン（柏駅発着）

一般：30,000円／英語ガイド付：45,000円

2. 宿泊プラン（三井ガーデンホテル柏の葉 5月3日宿泊）

一般：1名1室 54,000円 ／ 2名1室 46,000円（1名あたり）

英語ガイド付：1名1室 69,000円 ／ 2名1室 61,000円（1名あたり）

※「白衣・輪袈裟」プレゼント付。持参の方は一律5,000円引き。

詳細・お申し込み：かしわグリーン観光社 公式サイト(https://kashiwa-green-tourism.jp/)

【会社概要】

かしわグリーン観光社（Kashiwa Green Tourism Agency）

「地域に眠る宝物を掘り起こし、旅の力で未来へ繋ぐ」をミッションに、柏市周辺の歴史・文化・自然を体験するツアーを企画。地域限定旅行業者として、その土地ならではの本物の体験を提供しています。

代表：石井 雅子

所在地：千葉県柏市八幡町3番64号

免許：千葉県知事登録 地域限定旅行業 第1118号

