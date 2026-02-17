【物価高・送迎の壁に悩む子育て世帯へ】おうち習い事「ハイファイ」が、月額料金ずっと60%OFFになる幼児・小学生の新学期応援キャンペーンを開始！兄弟利用の追加料金0円

ハイファイ株式会社【ハイファイ】新学期応援キャンペーン

■ キャンペーン概要

名称：

新学期応援キャンペーン

期間：

2026年2月14日（土）～ 3月31日（火）

特典内容：

通常月額料金 9,800円(税込)

→️ 特別価格 3,980円（税込）

※キャンペーン期間終了後も、退会するまでずっと3,980円で継続可能です。

お申し込み方法：

ハイファイ公式HP(https://highfive.earth/)からキャンペーン期間中に無料説明会予約

■ キャンペーン実施の背景：なぜ「60%OFF」なのか？

昨今の急激な物価高騰により、各家庭における「教育費・習い事費の確保」が大きな課題となっています。また、共働き世帯の増加に伴い、放課後の「習い事への送迎」が保護者の身体的・時間的な負担となる、いわゆる「小1の壁」も深刻です。

ハイファイは、「経済的な理由や親の忙しさを理由に、子どもたちの『やってみたい』という挑戦の芽を摘みたくない」という思いから、家計に優しく、かつ送迎不要で自宅が教室になる本キャンペーンの実施を決定いたしました。

おうち習い事『ハイファイ』とは

ハイファイは、自宅のスマホやタブレットから参加できる、新しい形のオンライン習い事プラットフォームです。0～12歳の子どもたちを対象に、気軽な挑戦の機会をお届けしています。

- 多彩な習い事に参加し放題：

英語、ダンス、アート、工作など、多様なレッスンを用意。「何が向いているか分からない」というお子様でも、気軽に様々なジャンルに触れ、「好き」や「得意」を見つけることができます。

- 自己肯定感を育む双方向の「対話型ライブレッスン」：

200名以上の厳選された講師が、画面越しに子どもたちの名前を呼び、リアルタイムで対話し、褒めることで、子どもたちの小さな成功体験を積み重ねます。

- 兄弟や家族参加でも追加料金0円：

1つのアカウントをご家族で共有可能です。兄弟姉妹が一緒に画面の前に並んで参加しても、親御さんが一緒に楽しんでも、月額料金は一切変わりません

キャンペーン詳細

■ キャンペーン名

新学期応援キャンペーン

■ 実施期間

2026年2月14日（土）～ 3月31日（火）

■ キャンペーン特典

通常月額9,800円(税込)のところ、キャンペーン期間中に入会すると、解約するまで月額3,980円（税込）で継続できます。

- 「ずっと」続く特別価格：

キャンペーン期間中に入会された方は、キャンペーン終了後も退会するまで月額3,980円のままご利用いただけます。

- 既存会員様も対象：

既にご利用中の方も、プラン変更を行うことでキャンペーン価格を適用可能です。

「最初だけ安い」のではなく、あなたの新しい挑戦を末永くサポートさせていただきます。

ご参加の流れ

- まずはハイファイ公式HP(https://highfive.earth/)をチェック- 無料説明会に参加レッスンの種類や活用方法について丁寧にお伝えします。- 7日間無料体験お子様にぴったりの習い事を見つけましょう。

新生活に向けて、新しい一歩を踏み出すあなたをハイファイは全力で応援します。

■ハイファイ公式HP

https://highfive.earth/