セールス支援のVOIQ、営業AIエージェント「apotto（アポット）」ベータ版を公開

VOIQ株式会社

AIを活用したセールス支援事業を展開しているVOIQ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高田 恵、以下VOIQ）は、営業活動におけるアポイント獲得業務を自動化する営業AIエージェント「apotto（アポット）」のベータ版を公開したことをお知らせします。

「apotto」は、アプローチ先リストを投入するだけで、企業リサーチ、1to1メッセージ生成、フォーム・メール送信、インテント分析、改善提案までを一気通貫で実行する営業支援AIです。

営業担当者が時間と工数を要していた“アポづくり”をAIに任せることで、商談や戦略設計といった本来注力すべき業務に集中できる環境を提供します。

サービス紹介ページ：https://apotto.vercel.app/

「apotto（ベータ版）」の機能概要

営業AIエージェント「apotto（アポット）」は、アポイント獲得に必要な一連の業務を自動化するセールス支援AIです。

アプローチ設計から実行、分析、改善までを一気通貫で支援します。

１. アプローチ業務の自動化

アプローチ先リストと自社サービス情報を登録するだけで、以下のプロセスを自動実行します。

- 企業・担当者情報のリサーチ- サービス内容を踏まえた1to1アプローチ文の自動生成- フォーム送信・メール送信の自動化

営業担当者は、煩雑な作業を行うことなくアプローチを開始できます。

２. 1to1メッセージの自動生成・送信

送信先企業の情報や文脈を踏まえ、画一的ではない個別最適化されたアプローチ文をAIが生成。

営業担当者ごとのスキル差を抑え、再現性のあるアプローチを実現します。

３. インテントデータの取得・分析

送付資料の開封状況や反応データを自動取得し、リードごとの関心度（インテント）を可視化します。

- 資料開封の有無・タイミングを検知- 資料の開封回数・資料の閲覧時間・資料の読了率を計測し独自ロジックでスコア化

「今、アプローチすべき企業」が一目で把握できます。

４. 最適なアクションタイミングの分析

過去データをもとに、送信時間帯別の開封率や反応傾向を分析。

より成果が出やすいアプローチタイミングを可視化します。

５. ネクストアクション・改善提案

取得したデータをもとに、AIが次のアクションを提案。

- 優先的にフォローすべきリードの提示- リスト別・施策別の成果分析- 改善ポイントの示唆出し

営業活動の属人化を防ぎ、継続的な成果改善を支援します。

６. アポイント獲得通知

アポイントが設定されると、Bot通知により即座に把握可能。

営業担当者はスムーズに商談準備へ移行できます。

開発背景

新規営業におけるアポイント獲得は、依然として属人的かつ工数負荷の高い業務です。

特に、

- リストごとの成果差が分からない- 文面や送信タイミングの最適解が見えない- 改善が担当者の経験に依存してしまう

といった課題が多くの企業で顕在化しています。

VOIQは、これまで100プロジェクト以上の営業・AI活用支援を通じて得た知見をもとに、「アポ獲得プロセスそのものをAIに任せられる仕組み」として「apotto」を開発しました。

今回のベータ版公開では、実際の営業現場での活用を通じて、機能検証およびユーザーフィードバックの収集を行います。

提供・利用について

この度のベータ版公開にあたり、より多くの企業の営業活動を支援するため、「1ヶ月無償トライアルキャンペーン」を実施いたします。

- 対象： ベータ版利用をご希望の企業様（先着順・社数限定）- 内容： 全機能を1ヶ月間、無償でご利用いただけます。- お申し込み方法：下記公式サイトのフォームより「無料デモ」にお申し込みください。https://apotto.vercel.app/#contact