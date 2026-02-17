【調査結果】軽いリュック選び、7割以上が「デザインを妥協」していた！「軽さと美学」を両立する新常識とは？

株式会社キヨモト

バッグブランド「ANINSANE（アンインセイン）」を展開する株式会社キヨモト（本社：東京都文京区、代表取締役社長：清本英昇）は、日常的にリュックを使用するユーザーを対象に、「軽量リュックに関する意識調査」をSNS上で実施しました。

その結果、軽さを重視してリュックを選んだ経験のある人のうち、約74％が「デザイン面で何らかの妥協をしたことがある」と回答。

軽量性を求める一方で、見た目や質感に満足できていないという実態が明らかになりました。

・有効投票数：200票

〈調査概要〉

・アンケート実施期間：2026年1月23日(金)～1月30日(金)

・アンケートURL：https://x.com/ANINSANE2025/status/2013771203841007861

・アンケート質問：「軽いリュックを探していたが、デザイン面で妥協したことはありますか？」

〈アンケート結果〉

・「ある」：73.8％

・「ない」：26.2％

〈ユーザーからいただいた声〉

・軽さとデザイン性、もっと言えば機能性が整ったリュックって少ないですね

・デザインと重量などの機能性の両立って難しいです

・通勤用に 軽いリュックを探したのですが 少しチープな印象の物が多い印象でした

・デザインで妥協すると使いたくないせいか、結局ほとんど使わなくなります

アンケートから見えた「リュック難民」の実態

今回の調査から見えてきたのは、「軽さを取ると、デザインや質感は仕方ない」

という、リュック市場に長年根付いてきた固定観念です。

市場には、

軽量＝チープな素材感

機能重視＝アウトドア寄りで街では使いにくい

といった製品が多く、ユーザーは実用性を優先する代わりに

「自分らしさ」や「美意識」を無意識に諦めている状況が浮き彫りになりました。

ANINSANEの挑戦｜「軽さのために、妥協しない」

この「当たり前」を覆すために生まれたのが、

P01 PACKABLE PACKです。

半世紀以上にわたり国内外の有名ブランドのバッグ開発を支えてきたANINSANEの開発チームが、

「軽さ・機能性・美しさは本当に両立できないのか？」

という問いに真正面から向き合いました。

採用したのは、極薄80デニールのCORDURA(R)ナイロンに撥水加工を施した独自素材。

500mlペットボトルより軽い重量感でありながら、

ビジネスシーンや街歩きにも自然に溶け込む、マットで上質な質感と脅威の450gを実現しています。

製品の特長 P01 PACKABLE PACK

500mlペットボトルより軽いのに、驚くほどタフ。

軽さ・機能性・美しさを高次元で両立した、進化系パッカブルバッグです。

・ パッカブル仕様

フロントポケットに本体を折りたたんで収納可能。

旅行や出張時のサブバッグとしても活躍します。

・ 十分すぎる収納力

・14インチPC対応スリーブ付きメインルーム

・長財布や手帳も収まる大ぶりフロントポケット

・ガジェットを守る起毛素材のトップポケット

・ 利便性の高い外部収納

・左右サイドポケットにドリンクや折りたたみ傘

・外付けポケットには衣類やサンダルも収納可能

・ 快適な背負い心地

折りたたみ可能な芯材入りショルダーパッドを採用。

一般的なパッカブルバッグでは得られない安定感を実現しました。

商品名：P01 PACKABLE PACK

価格：\15,400（税込）

販売サイトURL：https://www.rakuten.co.jp/aninsane-official/

開発者コメント

7割以上の方が妥協しているという結果を見て、改めて身が引き締まる思いでした。

私たちが届けたいのは、単なる軽いバッグではありません。

背負った瞬間に気分が上がり、日常に自然と寄り添う「相棒」です。

もう、軽さのためにスタイルを捨てる必要はありません。

