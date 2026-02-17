ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA」、2026 SPRING COLLECTION「NEW MIX OF CULTURE」を発表

株式会社水甚

2026 SPRING LOOK

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する、米国ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA（ファーストダウンUSA）」は、2026年春コレクション「NEW MIX OF CULTURE」を発表いたしました。

NEW MIX OF CULTURE

本コレクションのテーマは「NEW MIX OF CULTURE」と題して、1980年代のメンズカルチャーをベースに、都会と自然、ストリートとアウトドアといった異なる要素をミックス。シーンを限定しない自由なスタイルを、FIRST DOWN USAらしい視点で再構築しています。

80sムードを感じさせるカラーリングや、大柄のチェック柄・リーフ柄、ミックススタイルを意識したプリントグラフィックを随所に採用。KHAKIやBEIGEを中心としたアースカラーを軸に、都市生活にも自然環境にもフィットするバランス感を表現しました。

URBAN EARTH MIX

2026 SPRING LOOK

シーズンカラーには「URBAN EARTH MIX」を設定。

春夏らしい軽快さとブランドの持つ力強さを両立させています。

日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応するアイテムを展開。スタイリング次第で印象が変わる、現代的な“ミックススタイル”を提案するコレクションとなっています。

FIRST DOWN USA 2026 SPRING COLLECTIONを通じて、新しいカルチャーの融合と、これからのライフスタイルに寄り添うスタイルを発信します。

FIRST DOWN USAについて

2026SS LOOK2026SS LOOK2026SS LOOK2026SS LOOK

“Dream It. Be It.”

地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。

FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。

公式ブランドサイトを見る :https://firstdown-official.com/

SHOP INFO

◆FIRST DOWN USA 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目7-7

HULIC &New KICHIJOJI 1F

0422-26-8230

◆FIRST DOWN USA ららぽーと福岡店

福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 2F

092-404-3335

◆OFFICIAL SITE

https://firstdown-official.com/

◆Instagram

https://www.instagram.com/firstdown_official/