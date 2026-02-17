【研修で浸透する健康経営】管理職の健康マネジメント研修で部下の不調を早期把握し業務停滞を防ぐプログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘、以下 当社）は、管理職が部下の不調サインを早期に捉え、業務遅延・品質低下・離職を防止する「管理職 健康マネジメント研修・実装支援」の提供を開始しました。

本支援は、管理職が実務で使える「観察→確認→判断→対応→連携」の型を標準化し、健康をマネジメント項目に組み込む運用（週次・月次のチェック、1on1テンプレ、面談記録、産業保健・人事への連携導線）まで整備します。

提供開始の背景

管理職の役割は、業務の進捗管理だけではありません。部下の健康状態やストレス状況を把握できないと、欠勤・遅刻早退、パフォーマンス低下（プレゼンティーズム）、ミス増加、業務遅延として現場の成果に直結します。

不調は突然起きるのではなく、勤怠や成果、コミュニケーションなどに兆候が先に出ます。

しかし現場では、管理職が不調サインを見抜く観点と面談手順を持てず、抱え込みが進み、症状が悪化してから休職・離職に至るケースが発生します。

結果として、業務停滞、代替要員の手配、再教育など、直接・間接コストが増大します。

当社は、管理職のヘルスリテラシーを必須スキルとして標準化し、悪化前に手を打てる運用を組織に実装するため、本プログラムを提供開始します。

プログラム概要（研修＋運用設計を一体で実装）

本支援は、管理職が部下の健康状態を把握し、悪化前に対応して業務停滞と離職を防ぐ研修と運用設計です。研修で理解して終わらせず、現場で回るチェック項目と連携導線まで整備し、属人化を止めます。

提供内容

A. 不調サインを見抜く観察と面談の型を習得

・行動・勤怠・成果の変化からストレスや体調悪化の兆候を把握する観点を整理

・1on1での確認手順を標準化（聞く順番、事実と感情の切り分け、NG対応、記録の残し方）

・抱え込みを防ぎ、問題を早期に表面化させる

B. ヘルスリテラシーで悪化前の判断と対応を学ぶ

・睡眠、疲労、痛み、メンタル不調の基本知識と、悪化前のサインを整理

・受診判断、休み方、業務負荷調整（締切設計、タスク再配分、優先順位付け）を教科書化

・管理職の意思決定として「いつ介入するか」「どこまで調整するか」を明確化

C. 健康をマネジメント項目に組み込む運用設計

・週次・月次のチェック項目（勤怠、残業偏り、業務遅延、相談状況）を整備

・1on1の頻度とテンプレ、異動直後・繁忙期の重点フォローを設計

・要注意サインのエスカレーション基準、産業保健・人事への連携導線（共有範囲とプライバシー配慮）を整備

・業務管理と一体で回せる仕組みにして、属人化を停止

研修で扱う主要テーマ（例）

・不調兆候の観察ポイント（勤怠の揺れ、成果のばらつき、遅延、言動・表情の変化）

・1on1の確認手順（質問設計、NGワード、記録、次アクション）

・負荷調整の型（締切、配分、優先度、休暇促進、会議設計）

・受診判断の基本（不眠、痛み、メンタル不調のサインと限界線）

・連携導線（人事、産業医、保健師、EAP等）と共有基準

成果物（例）

・週次／月次チェック項目シート

・1on1テンプレ（質問項目、記録欄、次アクション）

・要注意サインのエスカレーション基準

・連携先一覧と共有範囲ガイド（プライバシー配慮）

・異動直後・繁忙期の重点運用ルール

期待できる経営インパクト（業務停滞と離職コストの抑制）

1）不調の早期把握で業務遅延・品質低下を抑制

悪化前に兆候を捉えて介入できるため、手戻りや遅延の発生を抑えます。

2）休職・離職の抑制による採用・再教育コストの削減

症状が深刻化してからの休職・離職を減らし、代替要員の確保と再教育コストを抑制します。

3）管理職のマネジメント負荷の低減

問題の早期共有と負荷調整が前倒しで可能になり、管理職が“火消し”に追われる状況を減らします。

4）KPIで効果検証し、運用改善が可能

KPI例：欠勤日数、遅刻早退、残業偏り、プレゼンティーズム（自己申告でも可）、業務遅延件数、1on1実施率、相談件数、休職・離職率。企業課題に合わせて設計します。

導入の流れ（研修から現場実装まで）

プログラムについて

- 管理職の現状（1on1頻度、相談導線、負荷調整の裁量、休職・離職発生局面）を把握- 研修で不調サインの見抜き方と1on1手順、NG対応を習得- 週次・月次のチェック項目と1on1テンプレを整備し運用に組み込み- 業務負荷調整（締切／配分／優先度）と休み方の基本を標準化- 産業保健・人事への連携基準と共有範囲（プライバシー配慮）を整備- 異動直後・繁忙期は重点フォロー（面談頻度増）- 欠勤・遅刻早退・業務遅延・プレゼンティーズム等で効果検証し、次期研修と運用へ反映

本支援は、管理職が部下の不調兆候を観察と1on1で早期把握し、負荷調整と連携導線で悪化前に対応できる状態を標準化する研修・実装支援です。

健康をマネジメント項目として運用に組み込み、業務遅延・品質低下・離職の発生確率を下げます。

部下の不調による業務停滞、休職・離職、マネジメント負荷の増大が課題の企業様には、現状整理から研修設計、チェック項目と1on1テンプレ整備、連携導線設計、効果検証KPIまで一体でご提案します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/