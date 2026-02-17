【DX総合EXPO出展】在庫管理は「AIで最適化」する時代へ。ZAICO、人手不足を救う新機能を実演

株式会社ZAICO

労働人口の減少に伴い人手不足が加速する一方、日本の現場では未だアナログな管理が根強く、DXによる業務効率化が急務となっています。

この課題を「在庫管理」の側面から解決すべく、クラウド在庫管理システム「zaico」を開発・提供する株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）は、2026年2月25日から3日間にわたり幕張メッセで開催される「DX総合EXPO 2026春 東京」内「業務改革DX EXPO」に出展いたします。

「DX総合EXPO2026春 東京」とは

「DX総合EXPO2026春 東京」は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。

中でも当社が出展する「業務改善DX EXPO」は、業務改革を推進するDXソリューションが集結する展示会です。経営層をはじめ、総務・人事・経理、経営企画、マーケティングなど、企業の意思決定や業務改善を担う方々が集い、課題解決のヒントを得られる場となっています。

「DX総合EXPO2026春 東京」公式サイトはこちら：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo)

ZAICO出展内容

当社ブースでは、人手不足が深刻化する昨今、多くの現場で喫緊の課題となっている「アナログな在庫管理業務」を革新するソリューション「zaico」をご紹介します。

AIを活用した最新の機能により、「管理工数の削減」と「業務の標準化」を実現。

現場の負担を軽減するだけでなく、在庫情報をデジタル化・可視化することで、組織全体の生産性向上につながる業務改善の具体策をご提案します。

1．AIを活用したzaicoの最新機能を実機で体験

ブース内に在庫管理棚を設置し、「zaico」の最新機能を使って入庫・出庫・棚卸などの操作体験ができます。AIがどのように業務負担を減らすのか、その精度とスピードをぜひご体感ください。

【NEW】AIを活用した在庫分析機能

蓄積された在庫データをAIが解析し、将来の在庫推移を予測します。「いつ・どれだけ発注すべきか」を可視化することで、欠品防止と余剰在庫の削減を同時に実現。データに基づいた高度な在庫経営をサポートします。

▶︎最新機能のZAICOの新機能「zDASH」についてはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000038326.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000038326.html)

撮るだけAI在庫登録 ＆ おまかせAI入庫登録- 撮るだけAI在庫登録：スマホで撮影するだけで、AIがデータを瞬時に判別し、在庫情報の登録・更新ができます。- おまかせAI入庫登録：PDFや手書きの納品書をアップロードするだけで、入庫データを自動作成。 手入力の手間を省き、ヒューマンエラーをゼロにする現場DXの決定版です。

2．業務のボトルネックを解消するDX提案

人手不足によるミス、棚卸の非効率、管理の属人化など、在庫管理に関する課題をzaicoでどのように解決できるかをご提案いたします。具体的な運用フローの相談ができる個別相談会もご案内させていただきます。

ご来場について

ご来場には事前登録が必要です。下記URLより来場者登録をしていただき、「入場バッジ」が添付されたメールをお受け取りください。

「入場バッジ」をカラー印刷して展示会場にお持ちいただくと、受付に並ばずにご入場いただけます（当日会場でバッジを印刷することも可能です）。



来場者登録はこちらから：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo)

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38326/table/94_1_ce981fb8f3cfea30814fca3efe8d1d14.jpg?v=202602171051 ]

zaicoに触れていただくことで、その便利さや魅力をより深く実感いただけると思います。

新しい在庫管理のかたちを、ぜひ会場でご体験ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。





お知らせページはこちら：https://www.zaico.co.jp/2026/02/16/2602_dxgeneralexpo/(https://www.zaico.co.jp/2026/02/16/2602_dxgeneralexpo/)

クラウド在庫管理システムzaicoとは

いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できるクラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポートします。

製造や小売卸、医療など幅広い業界で導入いただき、直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性を高く評価いただいております。累計登録社数は18万社を突破、継続利用率は92％以上（※1）。

（※1）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より







zaicoについて、詳しい資料はこちら（ダウンロード無料）

URL：https://www.zaico.co.jp/resources/3minutes_zaico/(https://www.zaico.co.jp/resources/3minutes_zaico/?source-from=prtimes260217)

株式会社ZAICO

代表の実家が山形で営む倉庫業の課題解決をきっかけに創業。「モノの情報インフラを作り、情報を集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というミッションを掲げ、zaicoをはじめとする、現場のニーズに寄り添う業務効率化ソリューションを開発・提供しています。

日本政策金融公庫などから累計6億円におよぶ資金調達を実施し、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を実現するために、AIやOCR技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。





【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」等の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地