【導入事例】コクヨ株式会社が海外市場調査に「ロコタビ」を活用

株式会社ロコタビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 高田大輔、以下 当社）は、文具・オフィス家具大手のコクヨ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 黒田 英邦、以下「コクヨ」）が、グローバル展開を見据えたベトナム市場の実態調査において、当社が運営する世界176カ国・5万人以上の海外在住日本人ネットワーク「ロコタビ」をご活用いただいたことをお知らせいたします。

コクヨは今回の活用により、ハノイの現地在住日本人（ロコ）を介して「現地の文具売り場の実態」や「学生のリアルな利用シーン」といった一次情報を迅速に収集しました。

これにより、コストとリードタイムを圧縮し、開発初期フェーズにおいて「意思決定に使える精度（7割の確信）」の情報を獲得することで、グローバル商品企画の加速を実現しています。

このたび、導入インタビュー記事を公開しましたので、お知らせいたします。

導入事例【コクヨ株式会社】 インタビュー全容はこちらからご覧いただけます。

URL： https://note.com/locotabi/n/n1d571115e4c9(https://note.com/locotabi/n/n1d571115e4c9)

事例概要

導入の経緯

文具・オフィス用品を展開するコクヨは、アジアを中心とした海外市場への展開を加速させており、日本・中国・ベトナムといった主要市場を捉えたグローバルな商品設計へと体制をシフトしています。その中で、現地のリアルな売り場環境や、生活習慣に基づく商品の使われ方といった「一次情報」の把握が急務となっていました。 開発の初期段階で「まずは現地の状況を把握したい」というニーズに対し、コクヨは現地在住日本人（ロコ）を通じて必要な情報をクイックに取得できる「ロコタビ」を活用しました。

調査実施の概要

ベトナム・ハノイ在住で現地の事情に精通したロコに依頼し、以下の調査を実施しました。

1. 店頭調査・購入代行

文具売り場全体の写真撮影や、現地で人気のある商品の購入・日本への発送を実施。現地在住者ならではの視点で、「どのような人が買いに来ているのか」といった背景情報や、価格帯・パッケージの傾向を含めた市場の輪郭を視覚的に収集しました。

2. ユーザーインタビュー

現地の学生を対象に、実際の文具の使われ方に関するインタビューを実施しました。実施にあたっては、無断キャンセル等の海外調査特有のリスクを回避するため、ロコからの提案により「必要人数の倍に声をかける」「2人1組で実施する」といった柔軟な運用体制がとられました。

導入効果

（1）調査コストの最適化とスピード感のある意思決定を実現

開発初期フェーズに必要な範囲に絞った調査を低コストかつ短期間で実施できました。これにより、「海外市場が分からないから判断できない」という状態から脱却し、調査結果を基に具体的な検討を前進させることが可能になりました。

（2）数値データでは見えない「リアルな利用実態」の発掘

インタビューを通じ、「ペンケースを使わずカバンに直接ペンを入れる学生がいる」など、日本での常識とは異なる現地特有の習慣を確認できました。また、現地のロコが単なる作業代行ではなく、目的を理解したパートナーとして現地の文脈を補足したことで、示唆に富む有意義な情報を得ることに成功しました。

（3）社内関係者の認識合わせを円滑化

実際の売り場の写真や現物の商品、インタビューの生の声といった「一次情報」を共有することで、文章や数値だけのレポートよりも社内の理解が速まり、開発の方向性に関する議論が具体化しました。

まとめ

グローバルステーショナリー事業本部 木下 郁 氏のコメントより：

「ロコタビを活用することで、開発の初期段階に必要な情報を、適切なコストとスピード感で入手できました。 ロコさんは単なる作業代行ではなく、こちらの意図を汲み取って『それなら、こういう店舗も見たほうがいい』『こういうリスクがあるからこう対策しよう』と提案してくれるパートナーでした。一次情報があることで、社内の関係者とも具体的な議論ができ、企画を前に進める強力な材料になりました」

ロコタビでは、市場調査に加え、海外ビジネスの実行フェーズまで一貫して支援可能です。

商談通訳、展示会・現地視察の同行、視察先のアポイント取得など、現地在住日本人（ロコ）のネットワークで柔軟に対応します。

海外展開をご検討の際は、ぜひロコタビをご活用ください。

コクヨ株式会社 概要

株式会社ロコタビ 概要

- 【会社名】 コクヨ株式会社- 【所在地】 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目1番1号- 【代表者】 代表取締役社長 黒田 英邦- 【事業内容】 文具、オフィス家具、空間デザイン・コンサルティングなど- 【Webサイト】 https://www.kokuyo.com/(https://www.kokuyo.com/)

「世界が身近に感じられる世の中を」をミッションに、海外在住日本人のスキルや知識をシェアするマッチングプラットフォーム「ロコタビ」を運営しています。2015年の創業以来、世界中に点在するメンバーと共にサービスを成長させてきました。 企業の海外進出や業務効率化を多角的に支援しています。

- 【会社名】 株式会社ロコタビ- 【所在地】 東京都千代田区平河町 2-5-3- 【代表者】 代表取締役 高田大輔- 【設立】 2015年12月1日- 【事業内容】 海外在住日本人によるタウンガイドサービス「ロコタビ」（ https://locotabi.jp ）の運営- 【Webサイト】 http(https://locotabi.co.jp/)s://locotabi.co.jp/(https://locotabi.co.jp/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%B4%BB%E7%94%A8%E4%BE%8B%E3%82%92%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8Bnote)- 海外ビジネス活用例をnoteマガジンで無料公開中：https://note.com/locotabi/m/mee195676480f

本件に関するお問い合わせ先

