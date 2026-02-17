全国の学生スタッフが取り組みを共有し、学び合う場ー「オープンキャンパススタッフサミット」がスタート

株式会社マインドシェア

学校分野でマーケティング支援を行う株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みの認知・理解促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに113回にわたり『教育情報共有会』を開催してきました。

これまでの活動を通じて見えてきた課題意識を背景に、全国の大学・短期大学・専門学校でオープンキャンパス運営に携わる学生スタッフを対象とした対面型イベント「第1回オープンキャンパススタッフサミット」を、2026年3月2日（月）に開催いたします。

本サミットは、日々各教育機関の現場でオープンキャンパスを支える学生スタッフが一堂に会し、学校の枠を越えて取り組みや工夫を共有し、学び合うことを目的とした新たな試みです。

■背景・課題

近年、大学・短大・専門学校におけるオープンキャンパスは、受験生・保護者にとって学校選択の重要な判断材料となっています。その中で、在学生による説明や対応は「学校のリアル」を伝える存在として、これまで以上に大きな役割を担うようになっています。

一方で、学生スタッフは各校で独自に育成・運営されていることが多く、他校の取り組みや工夫に触れる機会は限られているのが現状です。また、学生自身が「自分たちの活動の価値」や「社会的な意義」を実感する機会も十分とは言えません。

マインドシェアは、長年にわたり教育機関の募集・広報活動を支援してきた立場として、オープンキャンパスの質向上には「学生スタッフ一人ひとりの成長とモチベーション」が不可欠であると考えてきました。

■企画意図

本サミットは、単なるノウハウ共有の場ではありません。

学生スタッフが自らの活動を振り返り、他校の事例や考え方に触れることで、

・自分たちの役割や価値を再認識する

・新たな視点やアイデアを持ち帰る

・学校を越えた仲間とのつながりを得る

といった成長と気づきのきっかけを提供することを目指しています。

また、教育機関にとっても、学生が主体的に学び合う場を創出することで、オープンキャンパス運営の質向上や、学生スタッフ育成の新たなヒントを得る機会となることを期待しています。

■第1回プログラム内容

本サミットでは参加者一人ひとりに新たな気づきや成長につながる機会を提供するため、以下のような複数のプログラムをご用意しています。

特別講演

北海道武蔵女子大学・短期大学 入試広報課

澁谷 太輔 氏

「学生スタッフの役割・価値」をテーマに、現場視点での実践と考え方を共有

各学校の取り組み紹介

在学生が中心となって運営しているオープンキャンパスの工夫や事例を紹介

学生スタッフ同士によるグループワーク・意見交換

学校や立場を越えて意見を交わし、相互に学び合うディスカッション

懇親会

リラックスした雰囲気で交流を深めます

■教育情報共有会とは？

詳細・お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh7GTA_1iOgPp5GiR6Nl94a1l1cPaqeCBpINE2uwIhTdgrcQ/viewform企業・個人の方、および学生のみではご参加いただけません。あらかじめご了承ください。

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は114回を超える開催実績を重ね、延べ14,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

■株式会社マインドシェアとは？

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。

調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。

■スクールマーケティングについて

「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

・非出願者・合格非入学者調査

・入学生・在学生・卒業生満足度調査

・新学部設置の受容性調査

・学生スタッフの育成

・高大連携の推進サポート

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp