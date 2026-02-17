【開催報告】深刻な人手不足を『仕組み』で突破。武蔵野が経営者向け講演会を開催。人的資本経営の国際規格ISO 30414を軸にした組織改革に注目が集まる。

株式会社武蔵野

最新の経営事例を熱心に聞き入る参加経営者たち。会場では活発な質疑応答も行われた。

中小企業の経営サポート、および経営コンサルティング事業を展開する株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、2026年2月13日（金）、経営者を対象とした無料講演会「5年後も勝ち続ける 売上アップの仕組み改革」を開催いたしました。

当社は2025年、人的資本マネジメントの国際規格『ISO 30414』を日本国内で21社目として取得いたしました。現在、日本国内でこの認証を持つ企業は、東証プライム上場の大手企業を中心としたごく一部に限られています。中小企業の経営指導を行うコンサルティング会社として、この世界基準を自社で実践・取得している例は極めて珍しく、当社の指導内容がグローバルな評価基準に照らしても高い水準にあることが証明されました。

本講演会では、700社以上の支援実績を持つ経営コンサルの知見を凝縮。先行きの不透明な経済状況下において、属人的な営業から脱却し、「組織力強化」と「経営計画書」を軸とした持続可能な成長戦略を模索する多くの経営者の皆様にご参加いただきました。

■ 講演会開催の背景と目的：なぜ今「仕組み化」が必要なのか

現代の経営において、多くの企業が「優秀な人材に頼り切った営業スタイル」や「場当たり的な意思決定」という課題を抱えています。当社（株式会社武蔵野）では、これらを解決する唯一の手段は、社長の想いを可視化した「経営計画書」による方針の徹底と、それを実行に移すための「仕組み化」であると考えています。

今回の講演会では、当社の基幹プログラムである経営者アカデミー(R)の知見をベースに、短期間で業績を向上させるための具体的なステップを公開いたしました。

■ 講演会の主な内容

当日行われた講演では、以下の3つの柱を中心に解説を行いました。

１.「経営計画書」を武器にする組織力強化術

単なる目標設定に終わらない、社員が自ら動くための「魔法の道具」としての経営計画書の活用法。

２.売上を最大化させる「環境整備」の徹底

仕事のやり方・考え方を整えることで、無駄を削ぎ落とし、営業効率を高める武蔵野流メソッド。

３.属人性を排除した「売れる仕組み」の構築

誰が担当しても一定の成果が出る組織を作るための、具体的な教育と管理のシステム。

■ 参加者の声

多くの参加者様よりアンケート回答をいただいております。

▶「今のOSを書き換える」という言葉に衝撃を受けた

「ここ数年、売上が停滞している現状を打破するヒントを求めて参加しました。講演の中で『すべてアナログで過去にやっている』『今のOSを書き換える』という言葉があり、まさに自社に必要な視点だと痛感しました。組織運営をスムーズにするための具体的な指針が見えました。」（金属製品製造業／代表取締役社長）

▶次世代への承継に向けた「環境づくり」の第一歩に

「次期社長への交代を見据え、どのような環境づくりをすべきか悩んでいました。今回のテーマである『売上アップの仕組み改革』は、まさに今の自社に必要な内容でした。参加したことで、やるべきことが明確になり、大変参考になりました。」（紙加工業／代表取締役）

▶「若手のせい」にする前に、会社ができることをやる

「人材確保や教育、新規開拓など課題は山積みですが、同じような問題を抱えている会社が多いのだと感じました。最近の若手が理解できないと嘆く前に、まず会社として仕組みを整えることが大切だと気づかせてもらいました。参加して本当に良かったです。」（歯科医療業／代表取締役）

■ 次世代の経営を担う「経営者アカデミー(R)」への展望

本講演会のテーマをより深く、実践レベルで習得するための場が、当社が提供する経営者アカデミー(R)です。

AI時代における経営判断には、正確なデータと、それを扱う揺るぎない経営哲学が求められます。

武蔵野の経営コンサルティングは、机上の空論ではなく、自社で実践し、700社以上の支援先で証明された「生きたノウハウ」を提供します。

「組織力強化」や「経営計画書」の作成に課題を感じている経営者の皆様にとって、経営者アカデミー(R)は最短距離で成果を出すためのプラットフォームとなります。

【株式会社武蔵野について】

株式会社武蔵野は、1964年の創業以来、ダスキン事業のフランチャイズ展開とともに、自社の経営実践を基にした「経営コンサルティング」を提供しています。小山昇が提唱する「経営計画書」を中心とした経営手法は、多くの企業の増収増益を実現しており、日本で初めて「日本経営品質賞」を2度受賞するなど、その実績は高く評価されています。

さらに2025年には、人的資本マネジメントに関する国際規格「ISO 30414」の認証を取得いたしました。これにより、主観に頼らない客観的なデータに基づいた「組織力強化」の支援体制をさらに強固なものとし、経営計画書を通じた「仕組み化」と「人的資本の最大化」の両面から、中小企業の持続的な成長を牽引しています。

主なサービス内容：

経営コンサルティング事業（経営計画書の作成指導、環境整備の導入支援）

経営者アカデミー(R)事業（経営者・後継者向けの教育プログラム、各種経営セミナー・講演会の開催）

環境衛生事業（ダスキン事業、クリーンサービス事業、介護事業など）

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp