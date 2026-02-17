三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、環境省からの委託業務の一環として、ESG金融に積極的に取り組む金融機関や諸団体、サステナブル経営に取り組む企業を評価・表彰する「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を実施しています。この度、第7回の各部門の受賞者を決定し、2026年2月16日（月）に各賞の授与を行いましたのでお知らせします。

1.表彰制度の概要

環境省では、2019年にESG金融の普及・拡大に向けた「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を創設しました。本アワードは、ESG金融に積極的に取り組む金融機関や諸団体、サステナブル経営に取り組む企業を評価・表彰し、その内容を社会全般に広く共有することを目的としており、本開催が7回目となります。

ご応募いただいた取組について、ESGファイナンス・アワード・ジャパン選定委員会による審査を行い、各部門の受賞者を決定し、2026年2月16日（月）に各賞の授与を行いました。

2.受賞者一覧

【環境大臣賞】金賞7件 銀賞8件

【選定委員長賞】銅賞9件 特別賞4件 テーマ別賞7件

受賞理由は下記「第7回ESGファイナンス・アワード・ジャパン受賞理由」でご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d20489-168-54e89ab404785cda8dc77d9f374aa79d.pdf

〔投資家部門〕

金賞：ロベコ・ジャパン株式会社（アセットマネージャー部門）

銀賞：ニッセイアセットマネジメント株式会社（アセットマネージャー部門）

銅賞：明治安田生命保険相互会社（アセットオーナー部門）

特別賞：公益財団法人自動車リサイクル促進センター（アセットオーナー部門）

〔間接金融部門〕

金賞：株式会社静岡銀行、株式会社みずほ銀行

銀賞：株式会社肥後銀行、株式会社横浜銀行

銅賞：株式会社山陰合同銀行

特別賞：株式会社福井銀行/福井鋲螺株式会社（連名受賞）

〔資金調達者部門〕

金賞：積水化学工業株式会社

銀賞：三菱HCキャピタル株式会社

銅賞：中日本高速道路株式会社

特別賞：該当なし

〔金融サービス部門〕

金賞：大和証券株式会社（証券部門）

銀賞：株式会社格付投資情報センター（評価・情報提供部門）

銅賞：みずほ証券株式会社（証券部門）

特別賞：サステナブル・ラボ株式会社（評価・情報提供部門）

テーマ別賞（金融部門）

ネット・ゼロ賞：池田泉州リース株式会社

ネイチャーポジティブ賞：株式会社滋賀銀行

サーキュラーエコノミー賞：大日本印刷株式会社

〔環境サステナブル企業部門〕

金賞：伊藤忠商事株式会社、積水ハウス株式会社

銀賞：栗田工業株式会社、大和ハウス工業株式会社、明治ホールディングス株式会社

銅賞：大阪ガス株式会社、コニカミノルタ株式会社、株式会社すかいらーくホールディングス、TOPPANホールディングス株式会社、三菱マテリアル株式会社

特別賞：三井倉庫ホールディングス株式会社

テーマ別賞（環境サステナブル企業部門）

ネット・ゼロ賞：東急不動産ホールディングス株式会社、日本郵船株式会社

ネイチャーポジティブ賞：株式会社ニッスイ

サーキュラーエコノミー賞：株式会社LIXIL

また、開示充実度が一定の基準を満たしている企業として選定した「環境サステナブル企業」及び開示の改善度合いが高くより一層の発展が期待される企業として選定した「環境開示プログレス企業」は別添「第7回ESGファイナンス・アワード・ジャパン 環境サステナブル企業部門『環境サステナブル企業』59社・『環境開示プログレス企業』5社」でご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d20489-168-6067649a52c5a913ae261608dd513a1e.pdf