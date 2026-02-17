社会福祉法人の会計研修｜決算・実務を体系的に学べる経理担当者の「ステップアップ講座」【オンデマンド配信】

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（本部：東京都渋谷区、会長：高原 豪久）は、社会福祉法人会計の基礎から実務・決算までを体系的に学べる「社会福祉法人のためのステップアップ講座」を、2月2日～3月15日の期間、オンデマンド形式にて配信いたします。

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025995

■社会福祉法人の会計担当者が直面する課題とは

社会福祉法人の会計・経理担当者に求められる専門性は、会計基準への的確な対応や決算・開示実務の高度化などにより一段と高まっています。一方で多忙な現場では、担当者が必要な知識を基礎から体系的に学ぶ機会を確保しづらい状況が続いています。

こうした背景から、基礎から実務・決算までを段階的に学べる体系的な研修へのニーズが高まっています。



本講座では社会福祉法人会計について、入門から決算実務まで段階的に学べる5講座を用意しています。

担当者の経験レベルに応じて選択可能な体系となっており、新任経理担当者の基礎習得から決算期に向けた実務確認まで、幅広いニーズに対応しています。

また、オンデマンド配信により、業務の合間にも無理なく学習できる点も特徴です。

■本講座の特長

- オンデマンド形式で時間や場所を問わず受講可能- 実務担当者向けに設計された実践的な内容- 複数受講によるパック割引あり

▼こんな方におすすめ▼

●社会福祉法人の会計経理担当者

●決算業務を担当されている方

●会計・経理部門の管理者

■決算・実務まで体系的に学べる5つの研修講座

１．初心者のための 社会福祉法人会計担当者実務（入門・初級）

【講師】

宮本 和之 氏（宮本公認会計士事務所／公認会計士／公友監査法人 代表社員）

【参加料】

会員：40,700円／一般：46,200円（税込）

【学習時間】10時間

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025999

２．社会福祉法人における 会計担当者実務（中級）

【講 師】

宮本 和之 氏（宮本公認会計士事務所／公認会計士／公友監査法人 代表社員）

【参加料】

会員：40,700円／一般：46,200円（税込）

【学習時間】10時間

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60026000

３．社会福祉法人における 計算書類の見方と財務分析のすすめ方

【講 師】

小澤 朋人 氏（小澤公認会計士・税理士事務所／代表／公認会計士・税理士）

【参加料】

会員：30,800円／一般：36,300円（税込）

【学習時間】5.5時間

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60026001

４．新任会計・経理課長のための 社会福祉法人会計マスター

【講 師】

小澤 朋人 氏（小澤公認会計士・税理士事務所／代表／公認会計士・税理士）

【参加料】

会員：30,800円／一般：36,300円（税込）

【学習時間】5.5時間

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60026002

５．はじめて学ぶ 社会福祉法人の３月決算の流れと処理実務

【講 師】

小澤 朋人 氏（小澤公認会計士・税理士事務所／代表／公認会計士・税理士）

【参加料】

会員：30,800円／一般：36,300円（税込）

【学習時間】5.5時間

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60026003

■複数お申込みでパック割引適用

「ステップアップ講座」である5講座を対象に、複数講座または複数人お申込みでパック割引が適用されます。この機会にぜひご検討ください。

※ご請求先が同一で、複数名または複数講座にお申込みいただく場合、一講座１名あたりの参加料が、2,200円（税込）割引されます。

※各講座の料金は下記プログラム内容欄または各講座の詳細ページにてご確認ください。

※最大8名、または8講座までとさせていただきます。（例：4名様が2講座ずつ受講）

■忙しい経理担当者でも学びやすいオンデマンド形式

■開催概要・申込み

- 忙しい担当者も、好きな時間に受講可能スケジュール調整が難しい方でも、空いた時間で効率的に学習できます。- 繰り返し視聴OK／倍速（1.0～2.0倍）機能付き苦手分野の復習・基礎の確認にも便利。- 資料はデータでダウンロード可能視聴ページからPDFで取得し、手元で確認しながら学べます。- オンラインの回線が不安な方でも安心Deliveruの安定した視聴環境で受講可能。- 講師に質問可能配信期間中は視聴ページ上から講師へ質問を送信できます。

タイトル：

「社会福祉法人のためのステップアップ講座」

配信期間：

2026年2月2日(月) ～3月15日(日)

形式：オンライン（Deliveru）※オンデマンド配信

受講料（税込・１名あたり）：

会員 30,800～40,700円／一般 36,300～46,200円

※金額については、講座詳細ページにてご確認ください

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・お申込み

▶https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025995

▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25995.pdf

■NOMA公開セミナー・経営実務講座について

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

■NOMA本部事務局（東京）開催のセミナーについて（メルマガ登録のご案内）

NOMA本部事務局（東京）では、企業・自治体・公益法人等を対象としたセミナーを幅広く開講しております。新規企画セミナーも毎年10本以上開講しております。 メールマガジンでは新規企画を中心に、おススメのセミナーを定期的にご案内しております。ぜひご登録ください。

お申込み：https://x.gd/lCgm4

■お問合せ先

一般社団法人日本経営協会 企画研修グループ

Mail tms@noma.or.jp TEL 03-6632-7140

一般社団法人日本経営協会（NOMA）について

昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として創立以来一貫して、わが国経営の近代化と効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

基本理念

NOMAは、経営・人間・科学 の調和を推進することで、持続可能な社会の発展に貢献します。

存在意義

明日の日本の経営を顧客とともにＩｎｎｏｖａｔｉｏｎし続ける。

公式HP:https://www.noma.or.jp/