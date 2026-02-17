卒園児1,098人を無料招待 キスケが松山市長を表敬訪問【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

四国最大級のエンターテイメント複合施設「キスケBOX」を運営する総合エンターテイメント企業・キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表：山路義則）は、2026年2月2日（月）～3月17日（火）の期間、松山市内の幼稚園・保育園に通い、2026年3月に卒園を迎える園児を、屋内型キッズパーク「キスケ KIT PLAY」へ無料招待いたします。対象は40施設、合計1,098名です。

本取り組みの実施にあたり、2026年2月9日、松山市長・野志克仁氏を表敬訪問し、「卒園児無料招待」の概要と実施への想いをご報告いたしました。

■卒園児無料招待とは

本取り組みは、卒園を迎える子どもたちに、クラスのみんなと一緒に体を動かし、笑顔の思い出をつくってほしいという想いから、2020年より継続して実施している地域向けプロジェクトです。

屋内施設のため天候の影響を受けにくく、園外活動として活用しやすいことから、卒園シーズンの思い出づくりの場として多くの園に参加いただいています。館内では、当日の遊びの様子を写真で振り返れる特設ブースの設置に加え、思い出として集合写真のプレゼントも実施しています。

詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000339.000110610.html

■子どもたちにとって大切な思い出づくりとして

卒園前のこの時期は、友だちと過ごす一日一日が、子どもたちにとって特別な思い出になる大切な時間です。体験した出来事を家に持ち帰り、「こんなことをしたよ」と家族へ話す。その会話も含めて、かけがえのない時間になってほしいという願いから、本取り組みを実施しています。

「キスケ KIT PLAY」には、トランポリンやクライミングに加え、2025年5月に誕生した大型アスレチック「キット砦」などの設備があり、子どもたちが自ら考え、挑戦し、遊び方を工夫できる環境づくりを大切にしています。遊びを通して主体性やコミュニケーションを育むとともに、成長や上達を実感する喜び、筋力やバランス感覚の向上など、身体的な成長の一助となることも期待されます。

■松山市長 表敬訪問について

表敬訪問では、卒園児無料招待の実施内容と継続への想いをお伝えし、野志市長からは「とても良い取り組みですね」とのお言葉をいただきました。あわせて、当社温浴事業における「ニフティ温泉ランキング 岩盤浴部門 全国1位（2年連続）」についても話題となり、日頃の運営およびサービス提供への労いのお言葉を頂戴しました。

キスケ株式会社は今後も、子どもたちの生きる力を育む「遊び」の体験機会を提供し、次世代を担う子どもたちの支援を推進してまいります。

店舗情報 ： キスケKIT PLAY（キット プレイ）

▼2025年5月登場 『KIT 砦』について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000110610.html

キスケ株式会社が運営する四国最大級の総合エンターテイメント施設「キスケ KIT」は、1970年にオープンし、長らく地域の皆さまにご利用いただいていた「キスケ ボウル」を、2018年にフルリニューアルした施設です。

ボウリング・カラオケ・ビリヤード・トランポリン・ダーツなどの充実した設備と、アーケードゲーム、ボルダリング・ボールプール・ネット遊具などの施設、お子様も存分に楽しめるキッズパークKIT PLAYなどを備え、新しい「楽しいコト」をキットのように自由に組み合わせて遊ぶことができます。

住所 ：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階

電話 ：089-998-3000

営業時間：月～金 10:00～18:00

土・日 10:00～20:00

URL：https://www.kisuke.com/kit-play/



- 運営会社名 ： キスケ株式会社2026年に開業25周年。― HISTORYを力に、次の10年へ ―

キスケ株式会社は、1952年創業以来、“遊び”を通じて地域の日常に楽しさを届け続けてきました。2001年には、温泉・ボウリング・カラオケ・麻雀・ゲームセンター・飲食を一体化した四国最大級の複合エンターテイメント施設「キスケBOX」を開業。「ここに来れば、一日中楽しめる場所」を目指して進化を重ね、現在は年間約160万人が来場する地域の拠点として親しまれています。2026年に開業25周年を迎えます。

詳細▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000110610.html

本社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

店舗名：キスケ KIT(キット)

担当 ：土居 成光

電話 ：089-998-3000

メールアドレス：m-doi@kiuske.com