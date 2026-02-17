思わず撫でたくなるしっとりボディに♪『毛穴撫子　湯上がりスプレー』が新登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から『湯上がりスプレー』を2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフト（※一部店舗除く）およびロフトネットストアにて先行発売、2026年4月6日（月）より一般発売いたします。

* テリハボク種子油（皮膚コンディショニング成分）

お風呂上がりにしっとり撫で撫で『毛穴撫子 湯上がりスプレー』

お風呂上がりのお肌はみるみる乾燥、カサカサまっしぐら…!?

すぐにうるおしたいけど、ベタつくのはイヤ！

そんなお悩みには、『毛穴撫子 湯上がりスプレー』で全身まるごとしっとりボディに♪

タマヌオイル*inのドロップが弾けてなじみ、肌や髪のうるおいキープ。

サラッとなじんでベタつかない！オイルドロップパワー

沖縄県産タマヌオイル*in。

お風呂上がりの乾燥が気になる、髪・顔・からだにシュッとひとふき！オイルが弾けてうるおいキープ。全身まるごとしっとりボディに。

容器を逆さにしても噴射される設計なので、届きにくい背中もしっかりケアできます。

▽タマヌオイルって？

タマヌ（＝テリハボク）の種子からわずかしか抽出できない希少なオイル。保湿力に優れており、乾燥や肌荒れに幅広く使われてきたと言われています。

精油のみで作られた、ほっとやすらぐような香り

厳選した3種の精油をブレンドした「かんきつ精油の香り」。

「オレンジ油」をベースに、香りに深みと落ち着きをもたせるウッド系の精油「アトラスシーダー樹皮油」と、日本らしい「ユズ果皮油」をブレンドしました。

お肌にうれしい７つのフリー処方

合成香料／着色料／鉱物油／石油系界面活性剤／シリコン／アルコール／パラベン不使用

〈使用方法〉

清潔な肌から15cmほど離して、乾燥が気になる部分に吹きかけてください。

体だけでなく髪や顔にもお使いいただけます。

※容器は振らずにご使用ください。

製品概要

製品名：毛穴撫子 湯上がりスプレー

容量：150ｍL 価格：2,255円（税抜2,050円）

発売情報

2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売

2026年4月6日（月）全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販発売

※取扱い状況は店舗により異なります。一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取り扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

▽インバスケアには、『毛穴撫子 重曹洗えるスクラブ』がおすすめ！

製品名：毛穴撫子 重曹洗えるスクラブ

容量：280g 価格：2,200円（税抜2,000円）

重曹*1＆とうもろこし*2のやわらかスクラブで、全身まるごとつるんっ！

思わず撫でたくなるつるすべボディに♪ボディソープとしても使えます。かんきつ精油の香り。

*1 炭酸水素Na（洗浄成分）*2 トウモロコシ穂軸

毛穴撫子について

石澤研究所公式サイト

https://www.ishizawa-lab.co.jp/