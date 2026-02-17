思わず撫でたくなるしっとりボディに♪『毛穴撫子 湯上がりスプレー』が新登場！
株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」から『湯上がりスプレー』を2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフト（※一部店舗除く）およびロフトネットストアにて先行発売、2026年4月6日（月）より一般発売いたします。
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/
* テリハボク種子油（皮膚コンディショニング成分）
お風呂上がりにしっとり撫で撫で『毛穴撫子 湯上がりスプレー』
お風呂上がりのお肌はみるみる乾燥、カサカサまっしぐら…!?
すぐにうるおしたいけど、ベタつくのはイヤ！
そんなお悩みには、『毛穴撫子 湯上がりスプレー』で全身まるごとしっとりボディに♪
タマヌオイル*inのドロップが弾けてなじみ、肌や髪のうるおいキープ。
サラッとなじんでベタつかない！オイルドロップパワー
沖縄県産タマヌオイル*in。
お風呂上がりの乾燥が気になる、髪・顔・からだにシュッとひとふき！オイルが弾けてうるおいキープ。全身まるごとしっとりボディに。
容器を逆さにしても噴射される設計なので、届きにくい背中もしっかりケアできます。
▽タマヌオイルって？
タマヌ（＝テリハボク）の種子からわずかしか抽出できない希少なオイル。保湿力に優れており、乾燥や肌荒れに幅広く使われてきたと言われています。
精油のみで作られた、ほっとやすらぐような香り
厳選した3種の精油をブレンドした「かんきつ精油の香り」。
「オレンジ油」をベースに、香りに深みと落ち着きをもたせるウッド系の精油「アトラスシーダー樹皮油」と、日本らしい「ユズ果皮油」をブレンドしました。
お肌にうれしい７つのフリー処方
合成香料／着色料／鉱物油／石油系界面活性剤／シリコン／アルコール／パラベン不使用
〈使用方法〉
清潔な肌から15cmほど離して、乾燥が気になる部分に吹きかけてください。
体だけでなく髪や顔にもお使いいただけます。
※容器は振らずにご使用ください。
製品概要
製品名：毛穴撫子 湯上がりスプレー
容量：150ｍL 価格：2,255円（税抜2,050円）
発売情報
2026年3月23日（月）以降順次、全国のロフトおよびロフトネットストアにて先行発売
2026年4月6日（月）全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販発売
※取扱い状況は店舗により異なります。一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取り扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。
▽インバスケアには、『毛穴撫子 重曹洗えるスクラブ』がおすすめ！
製品名：毛穴撫子 重曹洗えるスクラブ
容量：280g 価格：2,200円（税抜2,000円）
重曹*1＆とうもろこし*2のやわらかスクラブで、全身まるごとつるんっ！
思わず撫でたくなるつるすべボディに♪ボディソープとしても使えます。かんきつ精油の香り。
*1 炭酸水素Na（洗浄成分）*2 トウモロコシ穂軸
詳細を見る :
毛穴撫子について
カワイイ撫子ちゃんが目印！
『⽑⽳撫子』は、おかげさまで18周年を迎えました！2007年に「重曹スクラブ洗顔」が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。
今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪
ガンコな毛穴悩みに重曹パワー！
毛穴撫子 女の子シリーズ
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-house/
⽑⽳男子をハンサム男子に！
⽑⽳撫子 男の子シリーズ
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/danshi-house/
お米パワーで乾燥⽑⽳肌をふっくら！
⽑⽳撫子 お米シリーズ
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/rice-farmer/
毛穴どこ？サッとひと塗りベッピンさん
⽑⽳撫子 メイクシリーズ
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/cosme-nadeshiko/
重曹パワーでつるつる＆キレイな⻭へ
⻭磨撫子
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-dental/
ほっとひと息、おうちで温泉気分♪
温泉撫子
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-bath/
レトロで可愛い「撫子ちゃん」のオリジナルグッズ
撫子雑貨店
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/shop/
毛穴撫子ブランドサイト『撫子タウン』はこちら
https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/
石澤研究所公式サイト
https://www.ishizawa-lab.co.jp/