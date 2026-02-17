株式会社NIJIN 代表取締役社長・星野達郎「第17回若者力大賞」ユースリーダー支援賞（個人部門）を受賞

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都、代表取締役社長：星野達郎）は、このたび、当社代表取締役社長・星野達郎が、「第17回若者力大賞」においてユースリーダー支援賞（個人部門）を受賞したことをお知らせいたします。

本賞は、「声なき声を、社会の力に」をテーマに、自由な発想力とチャレンジ精神をもって社会課題に取り組むユースリーダー、および次世代リーダーの育成・支援に尽力する個人・団体を表彰する公益事業です。

過去の「若者力大賞」では、MISIA氏や田中将大選手なども受賞している歴史ある表彰です。

■ユースリーダー支援賞（個人部門）について

山中審査委員×星野達郎（NIJIN)

「ユースリーダー支援賞（個人部門）」は、

若者の持つ優れた才能を見出し、守り、伸ばすことで、次世代の社会的リーダーを育成している優れた指導者に贈られる賞です。

星野は、メタバースを活用したオルタナティブスクールの運営を通じて、不登校という社会課題に向き合い、子ども一人ひとりの可能性を社会につなげる取り組みが高く評価され、今回の受賞に至りました。

■受賞者プロフィールと活動内容

株式会社NIJIN 代表取締役社長/星野 達郎

星野 達郎（ほしの たつろう）

株式会社NIJIN 代表取締役社長

1990年生まれ

千葉大学教育学部卒業後、JICA海外協力隊小学校教育隊員としてグアテマラに派遣。帰国後は青森県八戸市で小学校教諭を7年。学校で暗い顔で過ごす子どもが多いことに国の未来を憂い、教育課題を仕組みから解決するために起業。

NIJINアカデミーとは

星野は、「メタバースを活用したオルタナティブスクールの運営」を通じ、不登校問題の解決と、日本の義務教育の在り方そのものの変革に取り組んでいます。

2023年に開校した「NIJINアカデミー（オルタナティブスクール小中一貫校）」では、メタバース空間を本校舎とし、自宅という心理的に安全な場所から学べる環境を提供しています。

現在、全国から約600名の児童生徒が在籍。

小学1年生から中学3年生までの異年齢8人制学級に担任1名を配置し、手厚い個別ケアを実現しています。教師は多数の応募の中から厳選された人材（合格率約2％）で構成されています。

また、月100コマに及ぶトップ教師によるリアルタイム授業に加え、AIを活用したドリルにより個別最適化学習を提供。在籍校と連携することで、出席認定率は97％を達成しています。

さらに、企業と連携したキャリアワークショップやアントレプレナー教育も実施し、学園祭には約4,000人が参加するなど、学びを社会とつなぐ取り組みを進めています。現在は、全国34か所にリアルキャンパスを展開しています。

活動に至る経緯と想い

星野自身も学校が合わず大学生で不登校を経験し、自信を持てない学生時代を過ごしました。

転機となったのは、JICA海外協力隊としてグアテマラで活動した経験です。

その後、教職に就く中で、「学校で自分を出せずに苦しむ子どもたち」と数多く出会い、不登校問題の本質は、同質性・基準性・非選択性を前提とした学校構造そのものにあると考えるようになりました。

また、不登校の姉弟と出会い、学校外では明るく可能性を発揮する姿を目の当たりにしたことが、オルタナティブスクール構想の原点となっています。

今後の展望

- 3年以内に、全国すべての小中学生を対象とした学びの選択肢を提供- 学校の授業時間に参入する新しい教育市場の創出- 2033年までに、3万人の子どもたちへメタバース教育を提供

することを目標に、全国の子育て世代に希望と安心を届けていきます。

受賞コメント

星野 達郎（株式会社NIJIN 代表取締役社長）

問題は、「学校に行けない」という理由だけで、この国の“宝たち”が自らの可能性に蓋をしてしまうことにあります。

地域や企業を学びの場に変えることで、子どもたちの人生に彩りを、そして日本の未来を明るく照らしていけると信じています。

■当日の様子

第17回「若者力大賞」受賞者・審査員の集合写真

授賞式当日の様子は、以下の動画でもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P6cmCFK9P5o ]

日テレNEWS「【若者力大賞】社会課題の解決に取り組む若者を表彰」

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/(https://www.nijin.co.jp/)