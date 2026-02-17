カンファレンス「AI & DX Leaders′ Conference 2026」3月17日（火）13時から、東京・大手町で開催《参加者募集》

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社（東京都千代田区、社長・近藤哲司）は、カンファレンス「AI & DX Leaders' Conference 2026 : 人・組織・事業の再定義とビジネス戦略再考」を3月17日（火）13時から、東京都千代田区の大手町サンケイプラザ・ホール＆カンファレンスで開催。参加者を募集します。

政府は、今後のAI政策の指針となる「AI基本計画」を閣議決定し、官民一体となってAIの研究開発や社会実装を推進しています。本カンファレンスでは、こうした政策動向や社会環境の変化を踏まえ、日本企業の持続的な成長と国際競争力の強化に資する情報を発信します。AI／DXがもたらす将来のビジネス像を展望するとともに、経営戦略の再考や、「人」と「組織」の在り方について深く掘り下げます。

※先着1000人、参加費無料。詳細・申し込みは下記URLからご確認ください

https://www.sankei.com/special/aidx2026-spr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIDX2026&utm_campaign=content-text(https://www.sankei.com/special/aidx2026-spr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIDX2026&utm_campaign=content-text)

「AI & DX Leaders' Conference 2026 : 人・組織・事業の再定義とビジネス戦略再考」

《注目の講演》

■経済産業省のAI政策の動向と今後の展望

渡辺琢也氏 経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課長 兼 情報産業課AI産業戦略室長

AI革命が進む中、経済産業省では、2024年2月に「GENIAC」プロジェクトを立ち上げ、計算資源の調達支援やデータの利活用促進、コミュニティ活動等を通じて、日本の生成AI開発力の底上げと社会実装を進めています。本講演では、こうした政策の背景や内容、今後の展望についてご紹介します。

■人的資本経営の本質

楠木建氏 一橋大学ビジネススクール 特任教授

「人的資本」というからには、まずは資本とは何かを理解しなければなりません。人的資本は労働力ではありません。将来の価値を目的とした投資の対象に他なりません。本講演では人的資本経営の本質を論じます。

■AIと歩む「残すに値する未来」

安宅和人氏 慶應義塾大学 環境情報学部教授 ／ LINEヤフー株式会社 シニアストラテジスト

AIが「OSかつユーティリティ」化した今、技術力だけで勝てる時代は終わった。本講演では、AI／DXが既存事業を「disruption（破壊）」し、業界の垣根を溶かす現状を俯瞰し、人間が担うべき「問いを立てる力」や「妄想しカタチにする力」を核に、組織と人材をどう移住（再定義）させ、ワクワクする未来を創り出すべきかを論じます。

■価格競争から“価値提案”へ ～キーエンスに学ぶ高収益化。生成AIが加速させる付加価値創出法～

田尻望氏 株式会社カクシン 代表取締役CEO

天野眞也氏 株式会社カクシン 取締役CRO ／ エバンジェリスト

多くの企業が陥る価格競争から脱却し、「価値提案」へどう転換するか。キーエンスに学ぶ高収益の仕組みと生成AIで顧客の潜在ニーズを捉え、単価向上/成約率の改善に繋がる営業・マーケティング手法を公開します。競合と差別化された価値を創出し、成果を上げ続ける組織へと進化するために、リーダーが果たすべき役割と実践論を解説します。

【日時】2026年3月17日（火）13:00～19:30（予定） ※オンラインライブ配信はございません。後日、見逃し配信を予定しています（一部講演を除く）

【会場】大手町サンケイプラザ ホール＆カンファレンス（東京都千代田区大手町1-7-2 各線「大手町駅」A4・E1出口直結）

【定員】1000名 ※先着順、参加費無料。申し込み後、マイページから希望の講演を必ず選択してください

【詳細・申し込み】

https://www.sankei.com/special/aidx2026-spr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIDX2026&utm_campaign=content-text(https://www.sankei.com/special/aidx2026-spr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_AIDX2026&utm_campaign=content-text)

【締め切り】2026年3月17日（火）12:00まで

【主催】産経新聞社

【後援】一般社団法人 生成AI活用普及協会（GUGA）

【お問い合わせ】産経新聞AI&DXセミナー事務局 メール : ml.digitalsales@sankei.co.jp