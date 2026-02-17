【頭スッキリ♪】1日1問だけの脳トレ習慣「おとなの脳活100日ドリル」シリーズのポケット版、第9弾は2/17発売

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は2月17日（火）に『おとなの脳活100日ドリルmini vol.9』を発売いたしました。脳は使わないでいると「廃用性萎縮（はいようせいいしゅく）を起こし、機能低下や細胞の減少につながります。廃用性萎縮を防ぐためには、意識的に脳を働かせることが重要です。働かせるには、脳の入力作業ではなく、自発的に問題を解いて答えを出すという出力作業が大きく貢献します。実は、「パズル」を解くことが脳を活性化する効果的な手段」であることをご存じでしょうか？ カナダのトロント大学では、65歳以上の患者２万５千人を対象に、「認知症発症のリスクを下げるものは何か？」というテーマで大規模な実験を行いました。実験の種類は、栄養を補填するサプリメントの服用、運動、脳トレパズルなど32種類。その結果「脳トレパズルを解くことが、もっとも認知症のリスクを下げる」ということが実証されたのです。以上の事から、この本に収録されているパズルを毎日解き、脳の活性化と若返りに努めていきましょう。監修はプロスポーツ選手のメンタルトレーナー・右脳活性トレーナーである児玉光雄氏。

あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！

22種類の厳選問題561問を掲載。スキマ時間に脳を刺激しましょう♪

【本誌の特徴】

・解いたらハマる! 22種類のパズルを掲載

まちがいさがし 漢字の読み 漢字の書き 時計クイズ ブロック数え イラストパズル 漢字バラバラピース 欠けた数字探し ひらがな暗算 ことば探し 名画まちがいさがし 道順推理 あみだくじ 点つなぎ etc.

・いつでもどこでも脳活ができる!

持ち歩き便利なA5サイズのポケット版なので空き時間に脳活が楽しめます。

・文字の見やすさと答えが書きやすい紙面

大きな文字で問題を構成しているので、ストレスなく解くことができます。

・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！

各問題には解く「目標時間」を設けることによって脳トレ効果を高められます。

問題例

文章を読み解き、頭の中でアナログ時計の針が動く様子をイメージすることで【思考力】が高められる隠れた部分を推測、イメージすることによって【空間認知能力】が鍛えられるバラバラのピースから、もとの漢字を推理することで【記憶力】向上につながる見本とまったく同じイラストを探すことによって【集中力】が身につく

監修

児玉 光雄（こだま みつお）

追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問

右脳活性プログラムのトレーナー

錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。

一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷翔平86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力 村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。

商品概要

【おとなの脳活100日ドリルmini vol.9】

定価：560円（税込）

発売日：2026年2月17日（火）

判型：A5／132ページ

発行・発売：株式会社大洋図書

公式Webサイト

《パズルパーク》https://puz.cc/

本誌のご購入はこちら

《Amazon》https://amzn.asia/d/06OaWijW

《楽天ブックス》https://books.rakuten.co.jp/rb/18530202/?l-id=search-c-item-text-66

《セブンネット》https://7net.omni7.jp/detail/1265516055