ENEOS サンフラワーズが優勝！大樹生命 Wリーグ ユナイテッドカップ 2025-26

ENEOSサンフラワーズは、2月15日（日）に横浜武道館（神奈川県横浜市）で行われた「大樹生命 Wリーグ ユナイテッドカップ 2025-26」ファイナルステージ決勝でデンソーアイリスを69対62で下し、ユナイテッドカップ初優勝を果たして、「第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」との2冠を達成しましたので、お知らせいたします。

本大会はWリーグ所属の全15チームが所属ディビジョン（プレミア/フューチャー）の壁を越えて頂点を争う、昨シーズンに新設されたトーナメント形式のカップ戦です。

決勝戦では、前半だけで宮崎選手が3本の3ポイントシュートを決めチームを勢いづけ、39対31で試合を折り返すと、第3クォーターでは、梅沢選手とアシュテン選手の高さを活かしたオフェンスで確実に得点を重ね、50対43で最終クォーターへ突入しました。勝負の第4クォーターでは、開始早々に馬瓜選手が3ポイントシュートを決めて流れを引き寄せ、オコエ選手の連続得点で追い上げるデンソーアイリスを振り切り勝利を収めました。

今大会のベスト5には、宮崎早織選手、星杏璃選手、アシュテン レイン プレッチェル選手が選出され、大会MVPは、決勝戦で16得点12アシストを記録した宮崎早織選手が受賞しました。

引き続き、ENEOSサンフラワーズへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

