『重音テト』×「小奈きなこ」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『重音テト』×「小奈きなこ」のコラボレーションアイテムの受注を2月12日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1740?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1740)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

小奈きなこさん描き下ろしイラストの重音テトをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ Tシャツ

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼重音テト Art by 小奈きなこ マフラータオル

小奈きなこさん描き下ろしイラストの重音テトが持っているマフラータオルを再現しました。

吸水性の高い綿100％の生地で、肌触りの良いマフラータオルです。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\3,520(税込)

サイズ ：21×110cm

素材 ：綿100%

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ オーロラアクリルスタンド

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,650(税込)

サイズ ：本体：（約）14.5×7.6cm 台座：（約）直径4cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ 両面貼り合わせアクリルキーホルダー

表面と裏面どちらを見ても楽しめる商品となっております。

カバンや小物につけて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ ：本体：（約）67×67mm 厚み：4mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ BIG缶バッジ

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ A5硬質カードケース

A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ ：外寸：（約）22.2×15.9cm 内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ グリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\605(税込)

サイズ ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 重音テト モチーフジャケットver. Art by 小奈きなこ ホログラムチケット風カード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\495(税込)

サイズ ：（約）21×7cm

素材 ：紙、PP

▼イラストレーター「小奈きなこ」について

フリーのイラストレーター。

少女を中心に透明感のあるシーン系の絵が得意です。

「おむねこ」というゆるキャラのプロダクトをはじめ、Vtuber等のキャラデザ、MVやグッズ展開用のイラストなどを担当しております。

X(メイン):https://x.com/_cnknc_

X(おむねこ):https://x.com/_omnc_

https://x.com/AMNIBUS

Art by 小奈きなこ (C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL