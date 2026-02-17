No Company、2/24（火）ウェビナー開催。「採用ブランディングと選考体験」を一気通貫させる「アトラクト採用」の設計図。

株式会社No Company

企業の人事部門向けに採用マーケティング支援を行う株式会社No Company（本社：東京都港区、代表取締役：秋山真）は、人事・採用責任者向けに「人的資本経営」をテーマに2月24日（火）10時30分からオンラインウェビナーを開催します。

こんな話をします

「認知は取れた。エントリーも増えた。しかし、なぜ“欲しい人材”に限って辞退されるのか？」大手企業において今、最も深刻な課題は「母集団不足」よりも、選考プロセスにおける「熱量の減衰」です。 採用広報やブランディングで素晴らしいメッセージを発信していても、候補者が実際に触れる「面接」「面談」という接点で、その期待値とのギャップを感じれば、優秀な人材ほど静かに他社を選びます。

テーマは「選考接続率・内定承諾率の向上、候補者体験（CX）の設計。」

「採用活動＝選ぶ場」から「選ばれる場」へと完全にシフトした今、人事だけで完結するアトラクトには限界があります。 マーケティングの視点を選考プロセスにどう実装するか。現場の役員・エース社員をどう巻き込み、組織全体で候補者の心を動かすか。

今回は、博報堂グループでマーケティングを極め、さらに事業会社で執行役員・HRBPとして「組織側の論理」も熟知する小谷が登壇。

感覚論ではない、数値と戦略に基づいた「内定承諾へのロードマップ」を提示します。

パネルトークテーマ

- 「選考離脱」の真因を特定するマーケティング思考

候補者はどのタイミングで「この会社ではない」と判断するのか？データの裏側にある心理変容とは。

- 大手企業が陥る「ブランディングと面接の乖離」

SNSや採用サイトで描いた魅力を、現場の面接官は語れているか？一貫性のあるストーリー設計（CX）の手法。

- HRBP視点で解く「現場を巻き込むアトラクト戦術」

多忙な現場社員・役員をどう動機づけ、最強のアトラクターに変えるか。

- 【実例公開】内定承諾率を劇的に改善した施策

オフラインとデジタルを融合させ、候補者の志望度を最大化した具体的ケーススタディ。

こんな方におすすめ

本イベントは、経営戦略として「採用」を捉え直し、

次の一手を模索する人事採用領域の経営層、責任者、リーダー、担当者様を対象としています。

- 母集団形成はある程度できているが、「選考通過率や内定承諾率（歩留まり）」に課題を感じている- 採用広報と、実際の選考現場（面接官）の温度感やメッセージに「ズレ」があると感じている- 複数の内定を持つ優秀層に対して、自社を選んでもらうための「最後の一押し」を体系化したい- 現場社員や経営層を巻き込んだ、全社的な採用体制（スクラム採用）を構築したい

※上記に該当しない方や採用支援事業担当者からのお申し込みは、弊社 担当者の判断によりキャンセル手続きをさせていただきます。予めご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

開催概要

本イベントは、採用課題をフェーズごとに解決する全3回シリーズの第2回目の開催となります。

第2回目の開催は、最もブラックボックス化しやすく、かつ成果へのインパクトが大きい「アトラクト（選考～内定）」フェーズに特化した内容をお届けします。

- 第1回：母集団形成課題解決（2026年2月19日(水) 12:00-13:00）

テーマ：「ターゲット占有率を最大化する人材採用の母集団形成マーケティングの方程式」 ー 行動データによる“個”の特定と、心を穿つ訴求開発

申し込み詳細： https://20260219-thenewschool-nocompany-microad.peatix.com

- 【今回】第2回：アトラクト採用課題解決（2026年2月24日(火) 10:30-11:30）

テーマ：「採用ブランディングと選考体験」を一気通貫させる「アトラクト採用」の設計図-「歩留まり」を科学する。なぜ、優秀層は選考途中で離脱するのか？

- 第3回：組織開発/HRBP課題解決（2026年3月6日(金) 13:00-14:00）

テーマ：採用と組織の「分断」をどう埋めるか？ マーケティング思考で解く次世代HRBPの実践論-「入社」をゴールにしない。定着と活躍を生む“スタイルマッチ”の組織開発

申し込み詳細：https://20260306-thenewschool-nocompany.peatix.com

講義形式のインプットだけでなく、参加者同士や登壇者との交流を通じて、明日の採用活動に活かせる具体的な「知見」と「つながり」を提供します。

The New Schoolとは

既成概念にとらわれず、自分らしいスタイルでキャリアや組織の未来をつくっていく。

The New Schoolは、そんな変化の起点となる「学び」「気づき」「つながり」「体験」を育む、No Company発のコミュニティ型プロジェクトです。



No Companyが掲げるミッションは「スタイルマッチで組織と人を変えていく」こと。

その実現には、企業（人事・採用担当者）だけでなく、働く一人ひとりが、古い慣習や価値観にNoを言い、新たな感覚とチャレンジを信じる「New Schoolなマインド」を持つことが不可欠です。



The New Schoolは、そんな進化を後押しする場として、人事・採用担当者、就活生、転職希望者など、立場を超えて集い合える多様な取り組みを展開していきます。

登壇者

株式会社No Company

経営戦略・ビジネス部門統括

小谷 哲也(こだに てつや)

博報堂グループのスパイスボックスに入社。

デジタル/SNSマーケティングのプロデューサー、コミュニケーションプランナーを経験。その後、経営戦略担当 執行役員に就任し、HRBPの立ち上げや採用/組織開発も兼任。

No Companyには2021年からジョイン、マーケティング・コミュニケーションの経験を活かし、40社以上の企業の採用ブランディング戦略立案～実行の支援を行う。

■日時

2026年2月24日(火) 10:30～11:30

※10:25より入室開始予定



■開催場所

Zoomオンライン配信

※イベントの詳細はお申し込みの際にご登録いただきましたメールアドレス宛にイベント前日までにお送りさせていただきますのでご確認ください。

※こちらはオンライン配信形式のウェビナーとなります。



■参加費: 無料

■お申し込み

■備考

※企業の人事、採用担当者向けのセミナーです。

上記に該当しない方、採用支援事業の企業担当者からのお申し込みは、弊社 担当者の判断によりキャンセル手続きをさせていただきます。

予めご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

※お申し込みいただいた個人情報は、No Company, inc.(https://www.no-company.co.jp/privacy_policy)の【個人情報保護方針/情報ポリシー】に基づき適切に管理されます。（詳細は別途申し込みフォームにてご案内させていただきます）

※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みはご遠慮ください。

※お申し込み時、必ず会社名、部署名の明記と会社(ビジネス)用のアドレスでお申し込みください。



■主催

株式会社No Company ( https://www.no-company.co.jp/ )

No Companyが実現する「スタイルマッチ」

採用マーケティング支援のリーディングカンパニーであるNo Companyでは、企業のスタイル（価値観や行動様式）を言語化・可視化し、求職者に届けることで、自社に合う人材とのマッチング＝「スタイルマッチ」を実現しています。

これまでに100社・1000人を超える人事・採用担当者との対話を通じ、企業ごとの価値観や文化に関する知見を積み重ね、それぞれに最適な採用マーケティングの戦略や戦術を模索しながら取り組んできました。こうした経験をもとに、生活者に響く情報発信や採用プロセス設計を行い、企業と求職者双方にとって最適なマッチングを目指しています。

No Companyは、「スタイルマッチで組織と人を変えていく」を事業ミッションとし、この理念に基づいた多様なサービスを通じて、企業の人事・採用活動を支援しています。

