【無料イベント】3月10日（火）・11日（水）東京・池袋にて国内最大級マタニティ＆ファミリーイベント「リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar」開催

国内最大規模の親子フェスタを開催する株式会社エンファム.（東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）は、2026年3月10日（火）・11日（水）の2日間、サンシャインシティ 展示ホールAにて【リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar】を開催いたします。「週末、子どもとどこ行こう？」そんなママ・パパの声にお応えする親子で安心して楽しめる親子イベントです。マタニティの方から子育て中のご家族まで、楽しく学べるコンテンツが満載です。（入場無料・事前予約制）



＜リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar イベント公式サイト＞

https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/

リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar

リトル・ママフェスタとは？

「リトル・ママフェスタ」は、『ママたちが集まる場所をつくる』という想いを原点に、これから出産を迎える方や、現在子育てをしている方はもちろん、子育てに関わるすべての人に向けた、「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった国内最大級の親子フェスタです。北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催されており、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。キッズレースや撮影会、ステージ企画に加え、企業ブースでは気になる商品を実際に見て・試せる体験型コンテンツも充実。「こんなイベントが欲しかった！」と思える、親子で笑顔になれるひとときを過ごせる場として、多くの支持を集めています。

＜イベント概要＞

イベント名： リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar

開催日時：2026年3月10日（火）・11日（水）

会場：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4F 展示ホールA

対象：親子（マタニティ～未就学児のいるファミリー）

参加費：無料（完全予約制）

主催：リトル・ママフェスタ池袋実行委員会

＜入場チケット予約＞※参加にはチケット予約（LINE）が必須となります。

https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40712eaxfy&lp=qVXwbv&liff_id=2007260565-YEnv3goD

＜注目の体験型コンテンツやステージイベント＞

「リトル・ママフェスタ 池袋2026Mar(https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」では、思わず笑顔になる親子参加型コンテンツが目白押し！詳細・ご予約はイベント公式ページよりご確認ください。

■ステージイベント

歌遊び、運動遊びなどをお子さまと一緒に楽しめるスペシャルステージを両日開催！子どもたちの笑顔と歓声に包まれる、池袋フェスタならではのステージをお届けします。

★バブリーたまみ：3月10日（火）１.10:50～ ２.13:50～ 出演予定

爆笑デトックスふれあいコンサート/爆笑デトックスファミリーコンサート

★たかしお兄さん（出口たかし）：3月11日（水）１.10:50～ ２.13:50～出演予定

たかしお兄さんのにこにこステージ

★かみやみほ：3月11日（水）11:30～ 出演予定

0歳からのファミリーコンサート♪ NHKEテレ「いないいないばあっ！」ワンワンまつりにもぐらのもぐちゃんとして出演中

★酒井基宏（千葉敬愛短期大学・パネルシアター作家）：3月10日（火）14:30～ 出演予定

童謡いっぱいパネルシアター

バブリーたまみ出口たかし

■ハイハイ・カタカタレース（事前予約制）

かみやみほ酒井基宏

赤ちゃんやキッズが主役の大人気レース企画！

- ハイハイレース：13ヵ月頃までの赤ちゃん（ずりばいでもOK！）- カタカタレース：2才頃までの押し車をおして歩けるお子さま- パカポコレース：4～6才のお子さま

ハイハイレースカタカタレース

■おひるねアート/おすわりアート撮影会（事前予約制・有料）

季節を感じるテーマやオリジナルアートで、お子さまの"今"をかわいく残せる、大人気フォト体験です。春らしいオリジナルアートなどで撮影ができます。※お日にちよりテーマが異なりますのでフェスタサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)をご確認ください

■親子向け講座（当日受付または事前予約）

ミモザガーデンおひるね茶屋

親子で体験できるベビーマッサージや妊娠中、産後ママのためのケア講座など楽しめて役に立つ内容を準備してお待ちしております。※マタニティの方も参加可能です。※お日にちより講座内容が異なりますのでフェスタサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)をご確認ください

■ファミリーマルシェ

スタンフォード式ベビーマッサージ妊娠中・産後ママのための やさしい呼吸とからだケア

ベビー＆キッズ用品やアクセサリーやスイーツなどここでしか買えないハンドメイド作品が勢揃いです。子どもの成長を残せるワークショップや体験型の商品もあります。※お日にちより出展内容が異なりますのでフェスタサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)をご確認ください

この他にも親子で笑顔になれるプログラムが盛りだくさん！学びと遊びが詰まった1日を、ぜひご家族でお楽しみください。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbコレクション(https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202602)」の運営をしています。

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

