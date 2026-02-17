“できた”に出会えるスポーツ体験！特別支援教育に寄り添うテクノロジー

株式会社meleap

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所「令和７年度研究所公開」で、来場した児童生徒や近隣の特別支援学校の児童生徒を対象に、ARスポーツ「HADO」体験が実施されました。

本取り組みは、ICTを活用した新しい学びと運動体験を通じて、子どもたち一人ひとりが「できた」という成功体験に出会える機会を創出することを目的としています。

研究所公開でのHADO体験について

今回の体験会は、子どもたちが新しい技術を活用したインクルーシブスポーツ「HADO」に触れることで、運動の楽しさを実感し、主体的に身体を動かす意欲を高めることを目的に開催されました。



また、来場者に対して、ICTを活用した新しい学びや体験のあり方について理解を深めてもらう機会としても位置づけられています。

共生社会の実現に向けた、安心して参加できるスポーツ体験

共生社会の実現に向けて、障害のある子どもも、障害のない子どもも、共に活動する場をつくることが重要な目標です。

今回の体験では、多くの来場者や近隣の特別支援学校の児童生徒のだれもが安心できる環境でプレイし、笑顔があふれる時間となりました。

テクノロジーが支える「成功体験」と自己肯定感

視覚的に理解しやすいHADOの特長や、身体能力に左右されにくいゲーム性により、児童生徒からは「楽しかった」「またやりたい」といった肯定的な反応が多く、教員や保護者からも高い満足の声が聞かれました。

今回の取り組みは、子どもたちが自分の力を十分に発揮できるプレイ環境でゲームに参加することを通じて、成功体験と自信を生み出すことで、インクルーシブなスポーツ環境の実現という目標に向けて、テクノロジーが寄り添えることを示した意義深い事例といえます。

主催者コメント

今回の取り組みでは、子どもたちが普段の学校生活ではなかなか体験できない“新しいスポーツ”に挑戦する姿が印象的でした。特に、初めての技術に触れることで、興味や意欲が自然に引き出される様子を目の当たりにし、テクノロジーが学びや活動の幅を広げる力を改めて感じました。

当研究所では、ICTを活用した新しい学びの形や、特別支援教育における多様なニーズに応える取り組みを進めています。今回の体験は、テクノロジーが子どもたちの自信や意欲を引き出し、共生社会の実現に寄与できることを実感する機会となりました。今後も、こうした成功体験を広げるための研究と実践を重ねていきたいと考えています。

「HADO（ハドー）」について

「HADO」は、既存のフィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた、新しいスポーツの形「テクノスポーツ」です。

頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して戦います。

シンプルなルールながら戦略性が高く、チームで作戦を立てる中で思考力・協働力・判断力が自然に育まれます。

運動が得意・不得意を問わず、誰もが同じフィールドで挑戦できる“次世代のスポーツ”として、世界39カ国で展開されています。

https://hado-official.com/(https://hado-official.com/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0nVNJphXX5c ]

株式会社meleap について

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp(https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所について

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、我が国の特別支援教育のナショナルセンターとして設置され、特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特別支援教育の振興を図ることを目的としています。その目的を達成するため、主として次の業務を行います。

- 特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行うこと。- 特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと。- 特別支援教育に関する実際的な研究の成果の普及並びに特別支援教育に関する研究の促進を行うこと。- 特別支援教育に関する図書、資料及び情報を収集し、整理し、保存し、及び提供すること。- 特別支援教育に関する相談に応じ、助言、指導及び援助を行うこと。