【新商品】オールインワンで 3DGS までこなす、ハンディSLAMスキャナ「Metacam Air2」販売開始

株式会社小泉測機製作所ハンディSLAMスキャナ Metacam Air2

株式会社小泉測機製作所（本社：新潟県長岡市、代表取締役：矢野英洋）は、SkyLandX社のハンディSLAMスキャナ「MetaCam Air2」の販売を開始しました。

Metacam Air2は、SkylandXが独自に開発したハンドヘルド型3Dスキャナです。高精度LiDAR、デュアルパノラマカメラ、およびRTK測位モジュールをオールインワンで統合。レーザー計測と画像情報を高度に融合させる独自開発の点群アルゴリズムにより、高効率かつ高精度の3D空間データ取得を実現

MetaCam Air2 外観

主な仕様

製品の特長

- 相対精度 ＜1ｃｍ- 点群の厚さ <1cm- スキャンレンジ 0.1～70ｍ- スキャンレート 200,000点／秒- イメージFOV 270×360°- 重量 619ｇ（本体のみ）3DGSレンダリング次世代のビジュアライズアルゴリズム

強化されたパノラマ撮影、SOTA-SLAMアルゴリズム、TimeSync 3.0マイクロ秒レベルのセンサー同期、そして3DGSテクノロジーにより、センチメートルレベルの精度と鮮明な空間再構成を実現し、あらゆるシーンで効率性を実現します。

専用ホルダーでスマホを簡単取付圧倒的な軽さと機動力

ワンマンオペレーションで、短時間のうちに正確なカラー点群データを取得可能。対象空間を手持ちスキャンするだけで測量が完了します。建築設計、施工管理、測量のプロフェッショナルに、スピーディな現況3D化ソリューションを提供します。

各種ソフトウェア各種ソフトウェア

スマホアプリ・MetaCam Go (Android / iOS)

リアルタイムのポイントクラウドプレビュー、迅速な品質チェック、デバイスステータスを一目で確認。

PCソフト・MetaCam Studio (Windows)

ワンクリックでポイントクラウド処理、最適化、編集、マルチフォーマットエクスポートが可能。主要ソフトウェアとシームレスに統合。

クラウドプラットフォーム・MetaCam Cloud

リアルタイムの点群と3DGS解析。オンラインプレビュー機能により、クラウドコラボレーションをサポートし、ローカルハードウェアへの依存を軽減します。

販売情報

価格： お問合せください。

製品ページ： https://www.koi-s.jp/ja/psky-metacamair2/

お問合せ： https://www.koi-s.jp/ja/s-inquiry/

カタログ請求： https://www.koi-s.jp/ja/s-catalog/

＊ 製品改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社小泉測機製作所について

最先端の測量計測システムと、導入後も続く安心のサポート

私たち小泉測機製作所(https://www.koi-s.jp/ja/)は、GNSS受信機やSLAMスキャナなどの測量・計測システムを取り扱っております。当社では、お客様がその性能を最大限に引き出し、安心してご活用いただけるよう、ご購入後のサポートに注力しています。専門知識豊富なスタッフが、お客様の業務を力強くバックアップします。

信頼のサポート体制

お客様が常に最高のパフォーマンスで機器をご利用いただくため、私たちは以下のサポートに特に力を入れています。

１．最新情報の迅速なご提供

ご購入いただいたお客様には、機器を常に最高のコンディションでお使いいただくため、最新のファームウェア情報やソフトウェアアップデートを迅速にご案内します。これにより、システムの安定性が向上し、最新機能をご利用いただけます。

２．リモート操作による適格なサポート

操作方法のご不明点や万一のトラブルの際には、TeamViewer(TM)などのリモート操作アプリケーションを使用します。お客様の画面を拝見しながら、まるで隣にいるかのように、的確かつスピーディに問題解決をサポート。お電話やメールだけでは伝わりにくい内容も、視覚的に分かりやすくご説明します。

【本プレスリリースに関するお問合せ先】

株式会社小泉測機製作所

電話：0258-22-0091 mail：koizumi@koi-s.jp