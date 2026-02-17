Tokyo Techies株式会社、ドーモ株式会社、SentinelOne Japan株式会社と2社パートナーシップ契約

TOKYO TECHIES株式会社

【本文】



ITコンサルティングおよびソフトウェア開発事業を展開するTokyo Techies株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：ドゥック・ドバ、以下 Tokyo Techies）は、企業のDX支援体制を強化するため、AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモ株式会社（本社：東京都千代田区、以下 ドーモ）、およびAIネイティブなサイバーセキュリティリーダーであるSentinelOne Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下 SentinelOne Japan）と、相次いでパートナー契約を締結いたしました。





これにより、Tokyo Techiesは、企業の意思決定を加速させる「データ活用（攻め）」と、事業継続を支える「サイバーセキュリティ（守り）」の両面において、世界最先端の技術と自社のエンジニアリング力を融合させた統合的なDX支援を開始いたします。





■ パートナーシップ締結の背景

デジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する現代において、企業は「データの戦略的活用」による競争力強化を求められる一方で、年々高度化する「サイバー攻撃」への対策も急務となっています。しかし、多くの企業では技術的な複雑さにより、これらを個別の課題として対処しており、統合的なIT戦略の構築に課題を抱えています。





Tokyo Techiesは、高度なサイバーセキュリティの知見と、AI・データサイエンスの実装力を強みとする技術者集団です。この度、各分野のグローバルリーダーである2社と連携体制を構築することで、安全な環境で、最大限にデータを活用するという、真のDX環境の構築をワンストップで支援することが可能となりました。





■ 代表取締役 ドバ ドゥックのコメント

「DXとは、単にツールを導入することではなく、ビジネスのスピードと安全性を高次元で両立させることです。データ活用プラットフォームの『Domo』、AIセキュリティの『SentinelOne』という世界的なリーダー企業とパートナーシップを結べたことを大変嬉しく思います。 当社の強みである『エンジニアリング力』を接着剤として、これら最先端ツールのポテンシャルを最大限に引き出し、日本企業のデータドリブン経営を強力にサポートしてまいります」





■ 本連携による提供価値

1. 【攻め】Domoによる「意思決定の高速化」

全社データ活用プラットフォームのDomoを活用し、社内に散在するデータを統合・可視化します。Tokyo Techiesのデータサイエンティストが、複雑なデータ加工や分析モデルの構築を支援し、経営層から現場までがリアルタイムに状況を把握できるダッシュボード環境を構築します。





2. 【守り】SentinelOneによる「AI自律型セキュリティ」

SentinelOne Japanが提供するAIセキュリティ向け自律型セキュリティプラットフォームを導入し、エンドポイントからクラウドまで、あらゆる脅威をリアルタイムで検知・防御します。Tokyo Techiesのセキュリティ専門家が、導入設計から脅威検知時の対応アドバイスまでを行い、強固な防御体制を構築します。





3. 【統合】「攻め」と「守り」を両立するセキュアなDX基盤構築 データ活用基盤の構築と、サイバーセキュリティ対策は、本来切り離して考えるべきではありません。Tokyo Techiesは、高度な技術力を活かし、Domoによるデータドリブンな環境構築と並行して、SentinelOneによる強固なセキュリティ環境の実装をワンストップで支援します。これにより、企業はセキュリティリスクを懸念することなく、データの利活用を最大限に推進することが可能になります。





■ 会社概要

【Tokyo Techies株式会社】 トップクラスのエンジニアとデータサイエンティストが集うITコンサルティングファームです。サイバーセキュリティ、AI・データサイエンス、プロダクト開発の3つの柱で、顧客のビジネス課題を技術で解決します。

会社名： Tokyo Techies株式会社

代表者： 代表取締役 ドバ ドゥック

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-8 東亜ビル4階

事業内容： ITコンサルティング、ソフトウェア開発

URL： https://www.tokyotechies.com(https://www.tokyotechies.com)





【ドーモ株式会社】 AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」は、データ活用に必要な機能をワンストップで提供しています。あらゆる場所にあるデータを統合し、リアルタイムで可視化することで、すべての人がデータに基づいた適切なアクションを起こせるよう支援します。

会社名： ドーモ株式会社

所在地： 〒100-7014 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー11階

URL： https://www.domo.com/jp(https://www.domo.com/jp)





【SentinelOne Japan株式会社】 SentinelOneは、AIを活用した自律型サイバーセキュリティのリーダーです。エンドポイント、クラウド、IDなどの保護を単一のプラットフォームで提供し、マシンスピードでの脅威の検知、防御、対応を実現します。

会社名： SentinelOne Japan株式会社

所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋2丁目ビル 10階

URL： https://www.sentinelone.com/ja/(https://www.sentinelone.com/ja/)





【本件に関するお問い合わせ先】

Tokyo Techies株式会社

E-mail：marketing@tokyotechies.com

TEL：03-3527-9993