[健康博覧会 初出展] 足元から健康を支える「Ja-vie（ジャヴィ）」ソックスを初展示

株式会社CALGIC（本社：千葉県浦安市/代表：渡辺一功）は、2026年2月25日より開催される「健康博覧会2026（春）」において、足元から日常の健康を支えるロサンゼルス発のソックスブランド「Ja-vie（ジャヴィ）」を出展いたします。

近年、健康意識の高まりとともに、日常生活に自然に取り入れられる“予防的健康ケア”への関心が拡大しています。その中でも長時間の立ち仕事やデスクワーク、加齢による脚の悩みなど足の不調は多くの生活者が抱える共通課題となっています。

Ja-vie（ジャヴィ）は、こうした課題に対し毎日履くソックスという身近なアイテムを通じて、おしゃれで心地よく健康をサポートすることをコンセプトに開発されたブランドです。アメリカ足病医も認めた（APMA認証）機能性と毎日楽しく履けるデザイン性で、継続しやすい健康習慣を提案します。

Ja-vieオフィシャルサイト :https://ja-vie.jp/

【「Ja-vie」ブランドストーリー】

ジャヴィ（Ja-vie）は、アメリカ・ロサンゼルスで誕生したソックスブランドです。

医療用のソックスや大手スポーツブランドの機能性ソックス製造に長年携わってきた信頼と実績を背景に「毎日の生活の中で足元から健康をサポートしたい」という想いから生まれました。

ブランド名には「人々の人生がいきいきと光輝くように」という願いが込められています。

綿混着圧ハイソックス[抗菌防臭加工]

【出展商品】本展示会では、日常使いしやすい2種類のソックスを中心に展示いたします。

価格：2,420円(税込) サイズ：M/L カラー：多数

綿混素材の快適さと独自の段階式着圧を両立。脱ぎ履きのしやすさや豊かなカラーバリエーションも人気の秘密。幅広いシーンで毎日履ける定番商品です。

◆価格：2,420円(税込) サイズ：M/L カラー：色柄多数

銅繊維入りリラックスソックス

60種類以上のカラーラインナップ綿混着圧ハイソックス[カラー：グレーブロッサム]男性にもおすすめゴルフなどスポーツなどにも

本製品は、もともと糖尿病の方の足への負担軽減を目的に開発されたソックスです。銅イオンがニオイの原因菌の増殖を抑制し、特殊メッシュ編みで快適な履き心地を実現。足底パイルクッションとシームレス設計により、足裏への衝撃を和らげます。ゴムを使わないゆったり設計だから履かせやすく介護の方にもおすすめ

◆価格：2,200円(税込) サイズ：M/L カラー：多数

APMA（アメリカ足病医学会）認証商品

特殊な編み上げで締め付けないのにずり落ちないカラフルなカラーバリエーションAPMA認証マーク

APMA認証商品とは

アメリカ足病医を含む委員による厳正なる審査を通過した製品のみに与えられます。

APMA：アメリカ足病医学会とは

1912年に設立され米国に約1万8000人の足病医を擁する専門機関です。

【春】健康博覧会2026（第44回）詳細情報

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社CALGIC

Tel：047-323-6660

E-Mail：md-dv@calgic.co.jp

[株式会社CALGIC（カルジック）]【株式会社CALGIC】

〒279-0012

千葉県浦安市入船1-5-2

プライムタワー新浦安13F

TEL：047-323-6660

FAX：047-323-6661

コーポレイトサイト：http://www.calgic.com(http://www.calgic.com)