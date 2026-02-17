あんしん祭典、江戸川・新小岩エリアに新ホールをオープン！

株式会社ごじょいる

株式会社ごじょいる（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：木崎秀安、以下ごじょいる）は、葬儀ブランド「あんしん祭典」の新施設として、「あんしん祭典 家族葬ホール江戸川」を江戸川区にオープンいたします。江戸川区では、「あんしん祭典 船堀駅前」に次いで2つ目の施設となります。

お客様に、より身近に「期待を上回る最期の想い出体験」をご提供するため、この度の新施設開設に至りました。本施設は、故人とご家族が心からの別れの時間を過ごせる、温かみのある家族葬に特化した施設として、運営いたします。

施設の特徴

家族葬に特化した、プライベートな空間で落ち着いたお見送り

あんしん祭典 家族葬ホール江戸川は、1階建て、1ホール貸切型の家族葬専門ホールです。

小規模・貸切型だからこそ、他のご家族に気兼ねすることなく、ご家族だけで故人様と向き合う時間を実現。落ち着いた環境の中で、心ゆくまで最期の想い出をお作りいただけます。

祭壇■小規模だからこそ実現する、充実した機能と細やかなサービス

限られたスペースに、葬儀に必要な機能をすべて完備。親族控室と宗教者控室を分けることで、ご家族様と宗教者がそれぞれプライベートな空間を確保しながら、安置室では故人様との時間を大切にしていただけます。

小規模だからこそ、スタッフが一組一組のご家族に真摯に向き合い、ご希望に細かく対応。

故人様らしい、心のこもった葬儀をお創りいたします。

◼️邸宅風の落ち着いた環境で、自宅のようなくつろぎを実現

館内では靴をお脱ぎいただく邸宅風の設計により、ご自宅のような温かみのある空間をご用意いたしました。ご家族だけのプライベートな時間の中で、故人様と心ゆくまでお向き合いいただけます。

◼️ご家族全員が安心できる、細やかな配慮と充実した機能

ご家族の皆様が快適にお過ごしいただけるよう、必要な設備を備えております。

・親族控室

・宗教者控室

・安置室

・浴室(シャワー)

・無料Wi-Fi

また、館内はご高齢の方やお身体が不自由な方も安心してご利用いただけるよう、

バリアフリー設計を採用しています。

オープン記念見学フェア開催

オープンを記念して、3月8日（日）までの毎週末（土・日）に

オープン記念見学フェアを開催いたします。

施設の特徴やサービス内容について、スタッフが丁寧に

ご説明させていただく内覧会の他、景品の当たる抽選会や楽しい催し物などを

ご用意して皆様のご来館をお待ちしております。

※イベントへのご参加は、事前のご予約が必要です。

【開催期間】2026年2月14日（土）～3月8日（日）毎週末（土・日）

【開催場所】あんしん祭典 家族葬ホール江戸川

【イベントご予約・お問い合わせ専用ダイヤル】03-3869-7391

※ご予約の際は、お名前・ご住所・電話番号をお伝えください。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163099/table/7_1_351a4ea99c2245f5cfd001e995f0f019.jpg?v=202602171051 ]アクセスマップ

「あんしん祭典（https://ansin-saiten.jp/ ）」について

あんしん祭典は、東京都内において最大となる37か所の自社式場※を運営しています。23区内はもちろん、都内各地域に広く事業展開し、お住まいの近隣で地域に密着したサービスを提供しています。豊富な式場数に加え、お客様一人ひとりに寄り添い、ご希望に合わせた家族葬のご提案を行うことで、「期待を上回る最期の想い出体験」の実現を目指しています。今期はさらなるブランド育成にも注力し、より多くのお客様に安心と満足をお届けできるよう取り組んでいます。

※自社調べ（大手10社HP調べ 2025年4月25日時点）

会社概要

人生の節目に行われる、様々なセレモニー。地域の風習やひとりひとりの想いが重なり合い、あらゆる式典が、毎回違う顔を持ちます。ごじょいるは生涯に訪れる大事な儀式をプロデュースする使命感を持ち、時代に即した合理性を見つめ、経験と誠意で、みなさまの幸せづくりをお手伝いします。

【会社名】株式会社ごじょいる

【所在地（本社）】東京都豊島区北大塚2-3-15

【代表者名】木崎秀安

【事業内容】冠婚葬祭互助会（経済産業大臣許可第3107号）

【設立】昭和48年1月25日

【自社サイトURL】https://gojoiru.co.jp/