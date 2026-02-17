【受講無料】現場の体験談から組織の安全をつくるツール『KATETOS』活用方法＆企業事例セミナーを3/10にオンライン開催

株式会社労働新聞社

株式会社労働新聞社（代表取締役社長：森川泰孔）は、2026年3月10日（火）に受講料無料のオンラインセミナー「下意上達の安全文化をつくる！～現場の知恵を最大化するツール『KATETOS（カテトス）』と企業事例～」を開催します。

一般社団法人仮設工業会・株式会社ダイサンにご登壇いただき、現場の知恵を自発的に引き出し、組織全体の安全・生産性向上を目指す『KATETOS』の考え方と導入メリット、実際の導入企業の具体的なケーススタディ、現場展開に必要な知識および実施方法、今後のレジリエンス能力向上の取組みとその展望について、質疑応答を交えて議論します。

◯セミナー概要

セミナーお申込はこちらから :https://www.rodo.co.jp/seminar/otherseminar/211466/

ＤＸ推進によるＩＣＴの最新技術の社会実装が進むなか、建設業や製造業、運送業など様々な現場において労働生産性と労働安全衛生両面で向上を図るためには、デジタル技術の積極的な活用と併せて、現場で働く人々のレジリエンス能力（臨機応変な適応力）の底上げが不可欠です。この力は本人の体験だけでなく、先輩や同僚の体験談などによっても培われます。

「KATETOS（カテトス）」は、その現場の方々の体験を「新ヒヤリ・グッジョブ報告」として共有・分析し、職場に合ったアクションプランを提示することで、レジリエンス能力を高め職場環境の安全・生産性向上につなげるアプリです。

本セミナーでは、本アプリを共同で開発した一般社団法人仮設工業会と株式会社ダイサンが、『KATETOS』の考え方と導入メリット、実際の導入企業の具体的なケーススタディ、現場展開に必要な知識、実施方法、今後のレジリエンス能力向上の取組みとその展望について、質疑応答を交えて議論します。

経営者の方、現場の安全を任せられている方、人事労務・安全衛生の各部署担当者の方、DX化の推進を考えている方、安全性や生産性の向上を目指す方におすすめです。

◯プログラム

I 下意上達のシステム『KATETOS』で実現する現場のレジリエンスと生産性の向上

・「安全」と「生産性」の捉え方の変遷

・「新ヒヤリハット報告」から「新ヒヤリ・グッジョブ報告」・『KATETOS』への進化

・暗黙知の集合知化、個人と組織のレジリエンス能力向上

II 『KATETOS』の実践・応用編

・ヒヤリハットなどの報告数が増加し、リスク認知能力が向上した企業事例

・「グッジョブ」のアイデアなどを活用し、組織全体のパフォーマンスと生産性が向上した企業事例

III 『KATETOS』の特徴、操作方法

・「新ヒヤリハット報告」との違い

・緊急ヒヤリ～ヒヤリＧＪフルver の解説

・ＡＩによる報告支援、レジリエンス能力の分析とフィードバック

IV まとめ―今後の安全衛生の展望

・質疑応答

◯講師

本山謙治 氏（一般社団法人仮設工業会 技術審議役）

田村和佳子 氏（一般社団法人仮設工業会 調査研究支援アドバイザー、特定社会保険労務士・精神保健福祉士）

小林和哉 氏（株式会社ダイサン 執行役員 デジタル経営戦略本部 本部長）

小倉大祈 氏（株式会社ダイサン デジタル経営戦略本部 エキスパート）

◯開催概要

開催日時 ：2026年3月10日（火）14:00～16:00

録画配信 ：2026年3月17日（火）～2026年5月19日（火）

開催形式 ：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費 ：無料

申込期限 ：2026年3月6日（金）16:00

事前質問 ：受け付けています。お申込みフォームにご記入ください。※受付期限：2月24日（火）16:00

【受講者特別サービス】

本セミナー受講者のうち希望者に、参考書籍『新ヒヤリ・グッジョブ報告KATETOS活用ハンドブック』を1割引・送料サービス(受講受付期間限定)で販売します。

※定価2,640円（税込）→割引後価格2,376円（税込）＋送料無料に！請求書同封のうえ順次発送します。

◯KATETOSについて

ヒヤリハットを「災害の芽」ではなく、「事故をリカバリーできた成功体験」＝「糧（かて）」と再定義し、「ヒヤリハット」から事故に至らず災害を回避できた体験者の知恵や対処方法を、「グッジョブ」から安全かつ効率的に仕事ができるアイデアや暗黙知を、自発的に現場従事者から得る下意上達のシステムです。

◯『新ヒヤリ・グッジョブ報告KATETOS活用ハンドブック』

KATETOS公式サイトはこちらから :https://katetos.kasetsu-digital.com/

編者 ：一般社団法人仮設工業会「DX時代のレジリエンス能力向上対策検討委員会」

定価 ：2,640円（税込）

発売日：2026年1月13日

仕様 ：B5判／180ページ

書籍紹介ページはこちらから :https://www.rodo.co.jp/book/9784868210412/