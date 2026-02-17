【新サービスのご案内】ノベルティ＋インスタントウィンのパッケージ『PrimeNovelty（プラノベ）』の提供開始

オリオンSP株式会社

57年にわたってセールスプロモーションを推進しているオリオンSP株式会社はこのたび、ノベルティに新たな魅力を付与するサービス『Prime Novelty（略称：プラノベ）』の提供を開始しました。 ノベルティ・景品製作と当社のインスタントウインの仕組みを組み合わせたパッケージとなります。

Prime Noveltyの特長は、ノベルティやべた付け景品などを製作する際に用意する取扱説明書やチラシにシリアルナンバーを印字することで、インスタントウインでより魅力あるグッズが当たるチャンスを設定できること。シリアルを集めて応募するマイレージ機能もあり、複数来店やまとめ買いを促すことが可能です。

■利用方法例

１.使える抽選くじ

商業施設や商店街で実施する紙の抽選くじはハズレの方にとってはゴミになってしまいます。しかしPrime Noveltyの仕組みを活用すると、ポケットティッシュなどのばらまき景品が抽選くじに変化。ハズレても使える、抽選くじを兼ねた景品となります。

△ばらまき景品で使うポケットティッシュなどに同封するチラシにシリアルを印字して展開

２.店頭でのベタ付け＋インスタントウインキャンペーン

原料高や海外製造費の上昇などの影響もあり、スーパーやコンビニでのベタ付け、まとめ売りのグッズとして、クリアファイルやステッカーなどが数多く活用されています。IPを活用して魅力を高めているとはいえ、毎回同じようなグッズだとマンネリ化しがちです。

そんな時にPrime Noveltyの仕組みを使い、取扱説明書にシリアルを印字すると、より魅力のあるレアグッズを抽選でプレゼントすることが可能となります。複数シリアルを応募条件にすると、さらなる購入促進にもつながります。

△店頭総付けなどで製作するクリアファイルやステッカーなどに同封する取扱説明書にシリアルを印字して展開

３.カプセルトイ＋レアグッズ

昨今、ガチャガチャなどのカプセルトイが流行していますが、同封するリーフレットにシリアルを印字することで、通常のカプセルトイとは別に、レアグッズがその場で抽選で当たる仕組みを用意することが可能となります。

△カプセルトイなどに同封するリーフレットにシリアルを印字して展開

■インスタントウインのシステムについて

当社が自社開発したシリアルキャンペーン・マスター・システム（シリアルCMS）を活用。LPや抽選システム、個人情報収集フォームなどのすべての機能を含んだパッケージで、ミニマム25.3万円の低価格でご提供させていただいております。

短納期で開設できるのも特長。デザインなどの付帯物が揃っている場合、1日で構築可能です。

※実際には事務局開設や印刷期間、確認作業なども含め、1ヶ月程のリードタイムをいただいております。

インスタントウィンのシステム詳細はこちら :https://orion-sp.jp/serial

■費用について

必要な費用は以下の通りです。

１.ノベルティの製作費

２.インスタントウインの景品の製作費

３.インスタントウインのシステムの利用料

４.事務局や配送料などの費用

ノベルティなどの数量や期間に応じて費用が異なるため、詳細をヒアリングの上でお見積もりさせていただきます。システムと事務局だけの部分的な依頼も対応させていただきますので、気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

Prime Novelty（プラノベ）のパッケージを通じて、ノベルティやばらまき景品、べた付けなどの企画にさらなる魅力を加え、クライアント企業の販促活動・拡売に貢献できればと考えております。

PrimeNoveltyの詳細はこちら :https://orion-sp.jp/prime_novelty

■オリオンSPについて

1969年12月創業

57年にわたってセールスプロモーションに関する業務に携わり、ノウハウを蓄積しております。

食品・飲料・菓子、日用品メーカー、家電メーカーをはじめ、様々なメーカーのSP業務に従事。

店頭でのプロモーションを中心に、web構築、キャンペーンの運用、ノベルティ製作、映像制作、

ツール製作、展示会・イベント、マンパワーを使ったソリューションなど、幅広いSP業務に

ワンストップで対応いたします。