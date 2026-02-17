ピックルボール日本連盟、国際リーグPCLと提携しU19育成を推進

ピックルボール日本連盟

一般財団法人ピックルボール日本連盟（以下PJF）はこのたび、国際的な競技プラットフォームであるPickleball Champions League（以下PCL）と戦略的パートナーシップを締結し、U19世代を対象とした国際育成・競技プログラム 「PCL Asia Rising Stars」 を通じて、日本における次世代選手育成の取り組みをさらに推進していくことをお知らせいたします。

PCL Asia Rising Starsは、アジア各国の若手選手を対象に、国際基準に沿った競技機会と育成パスウェイを提供するプログラムです。本提携により、日本の若い選手たちもこの国際的な育成ルートに加わり、世界へ挑戦する機会を広げてまいります。

アジアファイナル（中国・海南島）に日本から選抜された選手を派遣

本プログラムの公式イベントとして、アジア地域のファイナル大会が下記日程で開催され、PJFは日本から選抜されたU19選手を派遣する予定です。

開催期間：2026年3月31日（火）～4月6日（月）

開催地：中国・海南島

対象：U19世代（19歳以下）選手

本大会は、PCL Asia Rising Starsパスウェイにおける公式ファイナルイベントとして位置づけられ、選抜された選手には国際的な競技経験とさらなる育成機会が提供されます。

また、選抜選手の渡航・滞在に関する支援が提供され、若い世代が安心して国際舞台へ挑戦できる環境が整備されています。

大会期間中のプロ選手による専属コーチ・メンタリング

本大会では、選抜された選手に対し、国際舞台での競技経験に加えて、育成面での特別なサポート体制が提供されます。アジアファイナルでは、出場資格を得た各チームに対し、PCL所属のプロピックルボール選手（例：Rob Nunnery、Roos Van Reek、James Ignatowich など）が1名ずつ割り当てられ、大会期間中、専属コーチ兼メンターとして選手の挑戦をサポートする予定です。

次世代選手にとって、世界トップレベルの選手から直接指導と助言を受けられる貴重な育成機会となります。

（公式情報：https://pclasia.org/）

日本からの派遣選手募集・選抜について（書類選考＋国内選抜大会）

今回、日本から派遣する選手は 男子2名・女子2名の計4名 を予定しております。

選手選抜は以下のプロセスで実施いたします。

１. 書類選考（申込内容による審査）

まず全国からの応募を対象に、申込内容による書類審査を行い、国内選抜大会への参加者を決定いたします。

２. 国内選抜大会により代表選手を決定

書類選考を通過した選手を対象に、日本国内で開催する選抜大会にて最終代表選手を決定いたします。

日時：2026年3月8日（日）10:00～17:00

会場：KPI PARK（神奈川県横浜市戸塚区）

定員：男子16名／女子16名

応募要項・登録方法はこちら

https://forms.gle/4Y8AmvEFpsPdNhfF6

費用負担について

ファイナル大会参加にかかる費用負担は以下の通りです。

渡航費（東京発航空券）：PCL負担

宿泊費（大会期間中）：PCL負担

大会参加費：PJF負担

※なお、国内選抜大会への参加にかかる交通費・参加費等は自己負担となります。ご了承ください。

ジュニア育成基盤を支える企業スポンサーを募集

PJFでは本提携を契機に、日本のジュニア世代が国際舞台へ挑戦できる環境づくりを進めるとともに、国内における育成基盤の整備を推進してまいります。

今後、次世代選手の発掘・育成を継続的に支えるため、若い世代の挑戦を応援していただける企業・団体の皆さまと、スポンサー・パートナーとしての連携を広く募ってまいります。

ピックルボールを通じた次世代育成、健康、教育、国際交流といった価値を共有しながら、日本の未来のスター選手を共に育てていただける皆さまのご参画をお待ちしております。

Pickleball Champions Leagueについて

Pickleball Champions League（PCL）は、体系的な競技環境の構築と国際連携を推進するグローバルなピックルボールプラットフォームです。プロリーグ運営、アカデミー事業、国際大会の開催、そしてユース育成プログラム「Rising Stars」などを通じて、あらゆる世代の選手に向けた長期的な成長パスウェイを支えています。

公式情報：https://pclasia.org/

ピックルボール日本連盟（PJF）について

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJF）は、日本のピックルボール界を代表する団体として、国際基準に沿った競技環境の整備、大会運営、育成・普及を推進しています。世代や背景を超えて人と人をつなぐスポーツ文化の創造を目指し、国内外のパートナーと連携しながら、健康増進と国際交流に貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJF）事務局

Email：contact@pickleball-japan.org