常滑市キャラクター「トコタン」忍者ステッカーが猫の日・忍者の日だけの限定販売決定

一般社団法人とこなめ観光協会は、2月22日（日）の「猫の日」「忍者の日」に合わせ、常滑市キャラクター「トコタン」の忍者バージョン限定ステッカーを中部国際空港セントレアにて100枚限定で販売いたします。

忍者トコタン 丸形ステッカーオリジナル切符

ステッカーは、忍者姿のトコタンが「クナイ」を構えた、ここでしか手に入らないオリジナルデザインです。背景には夜空と月、忍者モチーフをあしらい “忍者の日”と“猫の日”が重なる2月22日にぴったりの、遊び心あふれるポップでかわいらしい仕上がりの記念アイテムです。サイズは直径8cmと、スマートフォンやノート、スーツケースなどにも貼りやすい仕様となっていますので、旅の思い出やお土産としてもおすすめです。

その他にも、中部国際空港セントレア4階アクセスプラザ内のとこなめ観光協会ブースにて、グッズを購入いただいた方限定で、無料のオリジナル切符も配付します。

ぜひこの機会に、中部国際空港セントレアで“忍者トコタン”を見つけてください。

■商品概要

商品名：忍者トコタン 丸型ステッカー

価格：300円（税込）

販売枚数：100枚限定

サイズ：直径8cm

販売日：2026年2月22日（日）

販売場所：中部国際空港セントレア4階アクセスプラザ（とこなめ観光協会ブース）