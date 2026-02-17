パズルが彩る春時間、和菓子のごほうびたち(ハート)『解体パズルLite 和菓子パズル』『解体パズルLite たい焼きパズルー抹茶ー』

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ、本社：東京都千代田区）は、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズから、新商品『解体パズルLite 和菓子パズル』および『解体パズルLite たい焼きパズル ー抹茶ー』を、2026年2月下旬に発売いたします。

『解体パズルLite 和菓子パズル』『解体パズルLite たい焼きパズル ー抹茶ー』

「解体パズルLite」シリーズは、本物そっくりのリアルな造形にこだわった遊びながら頭を使えて、集めても楽しい立体パズルです。今回の2商品は、完成後に並べるだけでも可愛らしい“小さな和菓子セット”となり、インテリアとしてもお楽しみいただけます。

日本の和菓子ならではのやさしい色合いと愛らしいフォルムで、春にぴったりの新商品です。またこれらを一緒に並べることで、“和スイーツコレクション”として世界観が広がります。新生活シーズンの癒しアイテムや、和菓子好きの方へのプレゼントなど、幅広いシーンにおすすめです。作る楽しさと完成後に飾る楽しさを両立した、和菓子の可愛らしさをぎゅっと詰め込んだ新感覚パズルをぜひお楽しみください。

『解体パズルLite 和菓子パズル』

本商品はいちご大福と三色だんごをモチーフにした、和菓子を“作って楽しむ”立体パズルです。いちご大福は4個のあんこパーツから正しい組み合わせを選び、大福パーツでつつみ、最後にいちごパーツを組むと「いちご大福」が完成します。三色だんごはだんごの内側の６個のパーツから正しい組み合わせを選び、だんごの外側のパーツにぴったり入れます。最後に串パーツで差すと「三色だんご」が完成します。

あんこパーツ、だんごパーツを正しく組んで完成させよう！ 難易度：★（難易度は★1個～3個まで）いちご大福と三色だんごの2種が作れます。皿シートにのせれば雰囲気アップ！商品パッケージ

【商品概要】

商品名 ：解体パズルLite 和菓子パズル

セット内容：だんご（内側）パーツ・・・6個、だんご（外側）パーツ・・・2個、くしパーツ・・・1個、

いちごパーツ・・・2個、大福パーツ・・・2個、あんこパーツ・・・4個、皿シート・・1枚

商品サイズ：三色だんごサイズ 約(Ｗ)100×(D)30×(H)30mm

いちご大福サイズ 約(Ｗ)50×(D)50×(H)50ｍｍ

発売日 ：2026年2月下旬

価格 ：1,738円(税10％込)／1,580円(税抜)

『解体パズルLite たい焼きパズル ー抹茶ー』

また、春気分を彩る同シリーズから『解体パズルLite たい焼きパズル ー抹茶ー』も同時展開いたします。本商品は2024年発売の「解体パズルLite たい焼きパズル」の抹茶色バージョンとなり、抹茶色のたい焼きに、あんこやおもちを正しく組み合わせて、皮パーツを隙間なくかぶせられたら完成です。完成後は付属のたい焼き袋にいれて飾ることもできます。和菓子パズルと並べて楽しむことで、“和スイーツコレクション”としての世界観が広がります。

あんこパーツやもちパーツを正しく組んで完成させよう！ 難易度：★（難易度は★1個～3個まで）抹茶味のたい焼きが完成！たい焼き屋さん風の紙袋付き！商品パッケージ商品パッケージ

【商品概要】

商品名 ：解体パズルLite たい焼きパズルー抹茶ー

セット内容：皮パーツ・・・2個、あんこパーツ・・・8個、もちパーツ・・・1個、紙袋・・1枚

商品サイズ：(Ｗ)120×(D)35×(H)83ｍｍ

発売日 ：2026年2月下旬

価格 ：1,518円(税10％込)／1,380円(税抜)

解体パズルLiteシリーズ 好評発売中！

