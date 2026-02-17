『サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ～と』第十弾！ CA姿の「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」の「BIGぬいぐるみ」が２月20日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、空港をテーマにした株式会社サンリオのキャラクターたちのオリジナルデザイン「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」第十弾を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて２月20日（金）より順次展開いたします。

第十弾では「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」が登場いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport10(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#sanrio_airport10)

■キャビンアテンダント姿の「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」の「BIGぬいぐるみ」が登場！

サンリオのキャラクターたちの“空港”をテーマにしたオリジナルデザイン「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ」の第十弾が登場。キャビンアテンダント姿の「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」の「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ～マイメロディ、マイスウィートピアノ～」を展開いたします。ちょこんとおすわり姿がかわいいお部屋に飾りやすいサイズの「BIGぬいぐるみ」です。

■「サンリオキャラクターズ」が毎月複数登場！

全24種のサンリオキャラクターズのプライズ「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」が、空港をテーマにしたオリジナルデザイン全24種類の「BIGぬいぐるみ」になって毎月登場予定です。第一弾～第九弾では、「シナモロール」、「ウサハナ」、「けろけろけろっぴ」、「マロンクリーム」、「リトルツインスターズ」、「ポチャッコ」、「がおぱわるぅ」、「ポムポムプリン」、チームプリン、「あひるのペックル」、「こぎみゅん」、「クロミ」、「バッドばつ丸」、「ハンギョドン」、「コロコロクリリン」、「タキシードサム」、「ウィッシュミーメル」が登場し、今回の第十弾では「マイメロディ」、「マイスウィートピアノ」が登場いたします。

「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」プライズゲーム用景品 概要

景品：サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と

BIGぬいぐるみ～マイメロディ、マイスウィートピアノ～ 全２種

展開期間：2026年２月20日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、モーリーオンライン

「サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～と」 プライズゲーム用景品

サンリオキャラクターズ ぽよよんえあぽ～とBIGぬいぐるみ

～マイメロディ、マイスウィートピアノ～ 全２種

たて約26cm

キャビンアテンダント姿の「マイメロディ」、「マイスウィートピアノ」のBIGぬいぐるみ。

お部屋に飾りやすいサイズで、ちょこんとおすわり姿がかわいいぬいぐるみです。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660110

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。