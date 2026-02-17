【TAC行政書士】初学者必見！絶対にやってはいけない学習法とは？無料オンラインセミナー2/19(木)開催！
行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2月から行政書士試験の学習スタートをお考えの初学者の方を対象に、無料オンラインセミナーを2/19（木）19時より開催します。
初学者が最初に知っておきたい『絶対にやってはいけない学習法』とは！？
これから行政書士試験に挑戦しよう、とお考えの初学者の皆様へ。やるからには当然「一発合格」を目指したいですよね。しかし、やみくもに学習を始めるのは危険信号。実は、行政書士試験において「絶対にやってはいけない学習法」が存在するんです。
今回は、これから学習を始める方へ「絶対にやってはいけない学習法」をお伝えするとともに、「正しい学習法」を小池昌三講師が伝授。
この学習法を「最初に知っているか、知らないか」で、学習のスタートダッシュに雲泥の差がつきます。ぜひ、このウェビナーで「やってはいけない学習法」を回避し、「一発合格に近づく正しい学習法」をはじめに掴んでください。
セミナー後半は「質疑応答」で、皆様のご質問・ご相談にお答えします。
2月から学習スタートしたいとお考えの初学者の方、行政書士試験に興味がある方、お気軽にご参加ください！
実施概要
■ 日時： 2月19日（木）19:00～ （※セミナー30分前後＋質疑応答）
■ 開催方法： オンライン（Zoom）
■ 参加費： 無料
■ 対象： 行政書士試験に興味のある方、2月から学習スタートしたい方など
（どなたでもご参加いただけます）
■ 予約方法： 下記TACホームページよりお申込みください
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_webinar_0219.html
担当講師
小池 昌三 （こいけ しょうぞう）講師
TAC行政書士講座専任講師。法務博士（専門職）。ビジネス法務エグゼクティブ(R)（商工会議所認定）。宅地建物取引士有資格者。行政書士有資格者。
「無理なく」「無駄なく」効率的に合格することをモットーに、初学者にもわかりやすい講義を行う。暗記にかたよらない思考型の講義と40字記述式指導に定評がある。持ち前の明るさと情熱で受講生の信頼も厚い熱血派講師。TACの教材作成にも携わり、受験指導の最前線で活躍中。
TAC行政書士講座『プレミアム本科生』（新宿・収録）および『答練本科生S』上級講義（新宿・八重洲・収録）担当。
■行政書士とは？
行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html
