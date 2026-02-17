【児童相談所DX】94%の職員が負担軽減を実感！一時保護先の検索時間を60%削減した一時保護先検索システムが全国の児童相談所・施設向けに商品化が決定

株式会社ミライク

LINEを活用した業務支援サービス「KAKERU」を提供する株式会社ミライク（本社：愛知県名古屋市中区）は、愛知県 福祉局 児童家庭課にて2025年度に本格導入された一時保護先検索システムを、全国の児童相談所・施設で利用可能なサービスとして商品化することを決定しました。





本システムは、一時保護先の検索および受入調整業務を効率化し、緊急対応時間の短縮を通じて、子どもが不安な状態で待つ時間を減らし、児童相談所・施設それぞれの負担軽減に貢献することを目的としています。

◆背景・課題

児童相談所が一時保護先を調整する際、施設の空き状況をリアルタイムで把握する手段がなく、事案発生のたびに電話による受入打診を行わざるを得ない状況が続いていました。

多い場合には約20施設に電話で打診する必要があり、満床の施設も多いことから、打診開始から一時保護先決定までに1件あたり平均58分を要していました。

その間、子どもは警察署や自宅等で待機することとなり、不安な気持ちを抱えたまま過ごさざるを得ず、身体的・心理的な負担が非常に大きいことが課題となっていました。

◆愛知県の児童相談所で実証

こうした課題を解決するため、株式会社ミライクを実証事業者として、愛知県 福祉局 児童家庭課を依頼元に、児童相談所と関係施設間で行われる一時保護受入調整業務の効率化を目的としたDXプロジェクトが実施されました。

本プロジェクトでは、

施設の受入可能状況をリアルタイムで把握できる仕組み

受入依頼をLINE・メールで一括送信できる仕組み

を構築し、電話中心だった打診業務をデジタル化することで、受入調整業務の迅速化・効率化を検証する実証実験が行われました。

◆実証の成果 一時保護の受入打診時間を約60％削減

夜間休日に実証実験としてKAKERUを導入した結果、打診開始から一時保護先決定までに要する時間は、平均58分から22分へと大幅に短縮されました。

また、児童相談所が事案を把握してから子どもの居場所に到着するまでの時間についても、平均2時間56分から1時間57分へと短縮され、目標を上回る成果が確認されました。

さらに、児童相談所職員を対象としたアンケートでは、94％が「業務負担の軽減につながる」と回答しており、現場における有効性が明確に示されました。

◆本導入後の運用状況

実証実験により一定の効果が確認されたことから、本取り組みは2025年11月27日より本導入され、現在も継続して運用されています。

本導入にあたっては、一時保護を受け入れる施設職員の皆さまの負担軽減にも配慮し、運用面での工夫を行いました。

施設の空き状況をリアルタイムかつ一覧で把握できるようになったことで、空きのない施設に電話をかける必要がなくなり、児童相談所職員の「どこが空いているのか分からない」という不安の解消につながっています。

また、子どもにとっても警察署や自宅等で待機する時間が短縮され、精神的・身体的負担の軽減に寄与しています。

◆今後の展望

本実証および本導入を通じて、一時保護業務における有効性と現場での実用性が確認されたことから、株式会社ミライクでは、本取り組みで構築した仕組みを全国の児童相談所・施設で利用可能なサービスとして商品化することを決定しました。

本システムを全国の自治体・児童相談所向け業務支援サービスとして提供し、一時保護に関わる受入調整業務の迅速化・効率化を全国へと広げることで、子どもが不安な状態で待つ時間を減らすとともに、現場で働く職員・施設双方の負担軽減に貢献してまいります。

◆導入事例詳細

本取り組みの詳細は、以下の導入事例ページをご覧ください。

