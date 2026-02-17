【プレスセミナー】【2026年新入社員】AIに下積み業務を奪われる時代だからこそ、新人・若手が磨くべき”自立自走する力”とは

ALL DIFFERENT株式会社

累計20,000社460万人以上の組織開発・人材育成を支援するALL DIFFERENT（オールディファレント）株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：眞崎大輔）は、2026年3月16日（月）13：30から、報道関係者向けに「〈2026年〉最新調査と企業事例から読み解く、新入社員育成の新潮流～AIに下積み業務を奪われる時代だからこそ、新人・若手が磨くべき“自立自走する力”とは～」をテーマとしたプレスセミナーを開催いたします。

開催の背景

いつの時代も若手社員は「主体性が不足している」といわれがちです。実際に、当社が実施した人事部の意識調査(*1)においても、人事が若手に感じる課題のトップは「主体性・積極性」でした。

近年、AI技術の台頭とともに特に「自立自走人材(*2)」が求められるようになりました。今まで新人・若手が取り組んできた情報収集や議事録作成、データ入力などの“下積み業務”はAIに取って代わられ、自動化・高速化が進んでいます。それにより、学んだスキルが短期間で陳腐化することも危惧されます。しかしながらAIが出力した情報をそのまま受け取ることにはリスクがあります。不確実性の時代を生き抜くためには、情報の正確性や背景を正しく理解し、主体的に考え、会社や部門の方針に沿った価値を付加する力が欠かせません。

こうした環境変化の中、旧来の育成方法を続けると「指示がないと動けない」「会社や部門の方針に沿った成果創出ができない」若手社員が増え、現場の育成負担がさらに高まる可能性があります。

*1 ラーニングイノベーション総合研究所「人事部の意識調査（OJT編）」https://www.all-different.co.jp/app/uploads/all/news_20250515.pdf

*2自立自走人材…会社のビジョンや方針のもと、目標を自ら設定し、それに向けて自ら考え実行し続ける人材

プレスセミナー概要

当社は、企業がどのように若手の主体性を育み、時代の変化に適応する人材へと成長を後押しすればよいのか明らかにするため、「AI時代に求められる若手の主体性」をテーマにプレスセミナーを開催いたします。

2026年入社予定者の意識調査の暫定速報値を含む未公開データや実際に企業が取り組む新人・若手育成の事例を通じ、AI時代における新入社員育成の新しい潮流をご紹介します。4月に向けて新入社員育成、若手社員育成に関する情報収集されているメディアの皆さまのご参加をお待ちしております。

■テーマ

〈2026年〉最新調査と企業事例から読み解く、新入社員育成の新潮流

～AIに下積み業務を奪われる時代だからこそ、新人・若手が磨くべき“自立自走する力”とは～

■日時

2026年3月16日（月） 13:30～15:00（報道受付13:15から）

■会場

当社セミナー会場

ALL DIFFERENT株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1

有楽町ITOCiA(イトシア) オフィスタワー17F 17-2教室

アクセス地図：https://www.all-different.co.jp/access/

■申込方法

別紙FAX返信用紙へご記入の上お送りいただくか、下記URLよりご登録をお願いします。

*オンライン参加をご希望の方は申し込みフォームまたは、FAX返信用紙の備考欄にその旨をご記載ください。

■発表者

ALL DIFFERENT株式会社

事業開発推進本部 シニアマネジャー・開発室 室⾧

CLM（最高育成責任者）

根本 博之（ねもと・ひろゆき）

事業会社を経て、2010年にALL DIFFERENT株式会社（旧トーマツイノベーション株式会社/株式会社ラーニングエージェンシー）に入社。コンサルタント業務・講師業務を通じ、年間100～150社ほどの組織開発・人材育成を支援する傍ら、社内の育成責任者としても活動。大阪支社の立ち上げに参画し、営業リーダーとして年間目標達成に導いた後、本社にてコンテンツ開発業務に従事。中堅・大企業向けコンサルティング事業部門の責任者を歴任。日本経済新聞、NHKなどメディア出演多数。

■当日のスケジュール

13:15～ 受付開始

13:30～ プレスセミナー開始

・データから見る10年前との仕事の在り方の変化

・AI時代だからこそ主体性が求められる理由

・主体性は育てられるのか（データ分析）

・企業・管理職が抱える課題

・取り組み事例紹介

14:30～ 質疑応答

15:00 終了（個別質問等を受け付けます）

お申込み :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kAGueUZ-XkyFlFUqzeUE0ximGxFUGGBNvO6cSjzqCV5UNzFWNzJKNjJONlA3WjVFRDY4VjlaMjJXQyQlQCN0PWcu&route=shorturl

※上記は全て制作中の情報であり、都合により一部変更となる場合があります。

【プレスセミナー開催に向けた想い】

当社は、新入社員から経営層まで、様々なビジネスパーソンへ調査を継続的に実施し、データと知見を蓄積しています。当社がもつ「組織開発・人材育成」の知見・データや、ビジネス現場で起きている課題と解決の事例を整理してお伝えすることで、メディアの皆さま、そしてその先の読者の皆さまへ、有益な情報をお伝えしたいという思いからプレスセミナーを開催しています。

セミナー終了後には、皆様と発表者の意見交換の時間も設けさせていただきます。ご多用の中とは存じますが、ご関心がある記者の皆さまは、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。

ALL DIFFERENT株式会社

組織開発・人材育成支援を手掛けるコンサルティング企業。

人材育成から、人事制度の構築、経営計画の策定、人材採用までの組織開発・人材育成の全領域を一貫して支援。



《沿革》

2006年 トーマツイノベーション株式会社として人材育成事業を開始し、業界初や特許取得のサービスを多数開発・提供

2019年 株式会社ラーニングエージェンシーとして、デロイトトーマツグループから独立

2024年 ALL DIFFERENT株式会社へ社名変更



代表取締役社長 眞崎 大輔

本社所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町 ITOCiA（イトシア）オフィスタワー 15F(受付)・17F・18F

支社 中部支社、関西支社

人員数 328人（2025年4月1日時点）

事業 組織開発支援・人材育成支援、各種コンテンツ開発・提供、ラーニングイノベーション総合研究所による各種調査研究の実施

サービス 定額制集合研修「Biz CAMPUS Basic」／ライブオンライン研修「Biz CAMPUS Live」／ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」／ビジネススキル診断テスト「Biz SCORE Basic」／IT技術習得支援サービス「IT CAMPUS」／デジタルスキル習得支援サービス「DX CAMPUS」／管理職アセスメント「Discover HR」「Competency Survey for Managers」／人事制度構築支援サービス「Empower HR」

経営計画策定支援サービス「Empower COMPASS」／転職支援サービス「Biz JOURNEY」ほか

URL https://www.all-different.co.jp/corporate



▼ALL DIFFERENT株式会社では事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

新卒採用 https://newgraduates.all-different.co.jp/

中途採用 https://career.all-different.co.jp/