アウトドアブランド「LOGOS」を展開するロゴスコーポレーション貿易管理クラウド「Shippio Cargo」を導入

株式会社Shippio

貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下 Shippio）は、キャンプ用品の企画・製造から直営店運営まで幅広く展開する株式会社ロゴスコーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴田 茂樹、以下 ロゴス）が、貿易管理クラウド「Shippio Cargo」を導入したことをお知らせいたします。同時に導入事例インタビュー記事も公開いたしました。

▼年間最大180時間の「情報の追いかけっこ」を解消。ロゴスコーポレーションが実現した、販売機会を逃さない「攻めの貿易DX」の全貌。

https://service.shippio.io/case/casestudy-logos/(https://service.shippio.io/case/casestudy-logos/)

背景・課題

ロゴスは、キャンプ用品・アパレル等の総合アウトドアブランド「LOGOS」、カフェ・テーマパーク事業まで、多角的なビジネスを展開しています。年間300点以上の新商品を発表し、海外工場からの製品納期管理はブランドの信頼、売上拡大に直結する生命線となっています 。

従来、ロゴスの貿易課では営業部門からの問い合わせがあるたびに、船会社のサイトでスケジュールを確認し管理表を手作業で修正する本船動静確認に、多大な工数を費やしていました 。さらに情報はExcelやメール、紙など各所に点在し、チーム間での作業重複も発生していました 。こうした「情報の追いかけっこ」による業務効率の低下は、人気商品の迅速な補充といった販売機会のロスを招く懸念材料となっており、その解決策を探っていました。



そこで「Shippio Cargo」の本船動静の自動トラッキング機能やクラウド上でのチャット・書類も含めた情報を一元化できる点を踏まえ、トライアル利用を経て導入に至りました 。現在は、キャンプグッズ、アパレル商品等の輸入において「Shippio Cargo」を活用しています。

ロゴスのキャンプグッズ、アパレル商品

導入サービスの概要

貿易管理クラウド「Shippio Cargo(https://service.shippio.io/cargo/)」

製造業・商社等の荷主企業における貿易実務の「可視化」と「効率化」を実現するクラウドサービスです。本船動静の自動トラッキング、貿易書類のAI-OCRによるデータ化・照合、関係者とのチャットコミュニケーション等をプラットフォーム上で一元化し、アナログで煩雑な業務プロセスを刷新します。

導入成果

ロゴスコーポレーション 経営管理部 貿易課のコメント

Shippio Cargo 機能イメージ- 年間最大180時間の工数削減: 煩雑な確認作業が劇的に効率化され年間150～180時間を削減- - 動静確認工数がゼロに: 自動トラッキングにより、従来人が手作業で実施していた1案件あたり20分の作業時間がゼロに- - 情報伝達時間は1/3に: 1案件あたり30分の進捗管理、情報伝達、書類共有時間は10分に- - 書類照合作業を約70%削減: AI-OCR機能の活用により書類照合の工数を大幅に削減- 店舗への確実な納品を実現し売上に貢献: 本船動静の一早い把握により、輸送スケジュールの調整が容易になり、遅延を回避することが可能に。新商品・季節商品のリリースに合わせた、確実な納品と欠品防止を実現 。

「本船の動静確認を自動化できたことで、そこに費やしていた集中力やリソースを、これまで手が回らなかった改善業務に充てられるようになりました。今後も製品の輸送状況を迅速にトラッキングし、先手の対策を打って各店舗の販売計画を達成することに貢献していきたいです。

さらに営業や生産管理など他部署へも展開を広げ、リードタイムや輸送にかかるコストのデータを蓄積・可視化していくことで、販売計画の企画時の精度向上にも役立て全社のサプライチェーン最適化を推進していきたいと考えています。」

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）