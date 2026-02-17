画像共有ポイ活アプリ「ポイシャ」実地調査結果を公開

株式会社アドバン

「画像投稿」や「いいね」をするだけでポイントが貯まる写真共有リワードSNS『ポイシャ（POISHA）』（ https://poisha.jp/media/ ）を運営する株式会社アドバンは、アプリ利用ユーザーを対象としたオーディエンス実地調査を実施しました。

本調査では、性別・年代構成を中心にユーザー属性を分析し、ポイシャがどのような層に日常的に利用されているのかを可視化しています。

その結果、女性比率が約6割、20代～40代が全体の約7割を占めるなど、ポイシャが“生活に根付いたポイ活アプリ”として幅広い世代に浸透している実態が明らかになりました。

調査サマリー

・ユーザーの約6割が女性（62.6%）で、女性中心という傾向がデータでも確認された

・20代～40代が全体の約65.8%を占め、仕事・家事・育児などで忙しい“生活世代”に広く利用される

・男性ユーザーも32.7%存在し、女性特化ではなく性別を問わず一定の利用がある

・年代別×性別でも主要年代すべてで女性比率が過半数となり、特に20～30代女性の比率が高い

・60～70代でも女性比率は5割超で、若年層に限らずシニア層にもポイ活利用が広がっている

調査結果１.：ユーザーの約63％が女性

ポイシャの利用ユーザーは、女性が62.6％と全体の約6割を占めています。男性は32.7％となっており、ポイ活が「女性中心のサービス」という従来のイメージを裏付ける結果となりました。

一方で、男性ユーザーも3割以上を占めており、性別を問わず幅広い層に利用されているアプリであることも確認できます。

調査結果２.：中心は20代～40代、全体の約66％

年代別の構成比は以下の通りです。

・20代：24.3％

・30代：19.9％

・40代：21.6％

これらの世代で全体の約65.8％を占めており、仕事・家事・育児などで忙しい生活世代が、スキマ時間を活用してポイ活を行っている実態がうかがえます。

また、10代（9.7％）や50代（18.0％）の利用も一定数存在しており、幅広い年代に利用が広がっている点も特徴です。

調査結果３.：すべての主要年代で女性比率が過半数

年代×性別で分析すると、10代以降の全ての年代において女性比率が過半数を占める結果となりました。

・0代女性：33.0％

・10代女性：61.0％

・20代女性：67.9％

・30代女性：65.3％

・40代女性：60.6％

・50代女性：59.7％

・60代女性：52.8％

・70代女性：58.0％

特に20代～30代女性の比率が高く、日常の買い物や生活行動と相性の良い“日常使い型ポイ活アプリ”として支持されていることが分かります。

調査結果４.：シニア層にも広がるポイ活利用

60代・70代においても、女性比率は約5割以上を維持しており、ポイ活が若年層に限らず、シニア層を含む幅広い世代の生活に浸透しつつあることが明らかになりました。

調査概要

調査名称：画像共有ポイ活アプリ「ポイシャ」の利用ユーザー オーディエンス実地調査

調査対象：ポイ活アプリ「ポイシャ」利用ユーザー

調査方法：アプリ内オーディエンスデータの集計・分析

調査項目：性別、年代

調査時期：2026年1月1日

調査主体：株式会社アドバン（ポイシャ運営）

"特定層向け"ではなく"生活に溶け込むポイ活アプリ"へ

今回の実地調査から、ポイシャは女性ユーザーを中心としながら、20代～40代の生活世代に強く支持され、幅広い年代へと利用が拡大しているというユーザー構造を持つことが分かりました。

今後もポイシャは、誰もが日常の中で無理なく続けられるポイ活体験を提供し、ユーザーの生活に寄り添うポイ活アプリとして進化を続けてまいります。

【ポイシャのダウンロード情報】

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id1672517994

Android：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja)

株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

FX初心者ガイドアプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/)（ https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/ ）

株主優待ブック(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/)（ https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/ ）

投資専門サイト『テクニカルブック』(https://runcha-app.com/)（ https://runcha-app.com/ ）

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://poisha.jp/)（ https://poisha.jp/ ）

ポイ活情報サイト - ポイシャ(https://poisha.jp/media/)（ https://poisha.jp/media/ ）

推し活グッズ専門通販 - 推ししか勝たん!!(https://www.oshishika-katan.jp/) （ https://www.oshishika-katan.jp/ ）

バイクブーツ専門通販 - バイクブーツマニア(https://www.bike-boots-mania.jp/) （ https://www.bike-boots-mania.jp/ ）

【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ： https://ad-van.co.jp/