ランボルギーニのサッカーボール、販売開始
ランボルギーニサッカーボール
LAMBORGHINI (ランボルギーニ) のロゴがプリントされたサッカーボール、CAMSHOP.JPにて販売を開始！
CAMSHOP.JP（石川県白山市、運営：株式会社フェイス）より、ランボルギーニ公認のサッカーボールが販売開始。
世界中で大人気のランボルギーニのデザインサッカーボールです。
初めてサッカーをプレーするお子様でも安心してお使いいただけますエントリーモデルです。
公園などでのボール遊びに！リフティング練習や体力づくりなどのトレーニングにも！
低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減したことで、バルブが傷つきにくくなります。
耐久性に優れ、耐摩耗性のあるPUソフトスキン、高弾性増粘発泡EVAがソフトな感触を提供し、足を傷つけずに耐久性のある快適な感触。しっかりした縫製とクオリティでインテリアとしても高級感があります。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010704&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010704&sort=n)
ランボルギーニサッカーボール
商品スペック
色：オレンジ、ブラック
サイズ：5号
素材：フェイクレザー
種別：サッカー
製品サイズ：22 x 22 x 22 cm; 1.45 kg
対象：ユニセックス(ユース)
JAN
ブラック：6941089868362
オレンジ：6941089868379
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
ランボルギーニサッカーボール
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
[商品紹介ページ]
https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010704&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010704&sort=n)