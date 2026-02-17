『タレントパワーランキング』が選ぶ2026年ネクストブレイク・男性タレント&女性タレント！！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第412弾！！

タレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第412弾として、タレントパワーランキングが選ぶ2026年ネクストブレイク・男性タレント&女性タレントを発表！！


※本ランキングは、2025年11月度調査において認知度（知名度）50％以下のタレントを抽出し、世代別パワースコア上昇率やメディア露出度など各種データから、2026年人気が伸びる（ブレイクする）と予想されるタレントを男女各上位10名を選出し、ランキング形式でまとめています。



一部、現時点ではまだタレントパワーランキングの調査対象に登録されていないタレントを含みます。



■タレントパワーランキングの調査概要
・調査内容　タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）


　　　　　　1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）


　　　　　　2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）


　　　　　　3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）


・調査手法　WEB調査


・調査時期　1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施


・調査対象　一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象



■ランキングの詳細


【男性編】




【女性編】




各ランキングは上表の通り。


詳しく知りたい方はこちら↓


男性タレントでは、「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」でNEXT部門1位に輝き、2026年1月期のTBS系ドラマ『DREAM STAGE』でアイドルグループの人気センターメンバー役として出演中の男優が1位にランクイン。



女性タレントでは、2025年7月にNetflixで配信された『グラスハート』でヒロイン役を演じ、認知度が上昇した女優が1位にランクイン。



他にも、2026年4月から舞台『AmberS -アンバース-』で大橋和也とW主演するtimeleszのメンバー、1月期のドラマ『再会～Silent Truth～』で竹内涼真が演じる主人公の恋人役を演じている女優、人気上昇中のアーティストがランクインしています。



今後の活躍にも注目していきましょう。


【2026年版】タレントパワーランキングが選ぶネクストブレイク・男性タレント＆女性タレントBEST10


■タレントパワーランキングとは？


「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。



タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら


https://tpranking.com/business


