地上約150m！日本一高いスターバックスが誕生『スターバックス リザーブ(R) カフェ東京スカイツリータウン30F店』が3月10日（火）オープン　春を楽しむ「サクラ ディップ」体験が2月27日（金）に登場

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井久恵］は、エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリー プリンチ(R)のコルネッティを楽しむ、スターバックスの新しいスタイル、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」の2号店を地上約150mに位置する日本一高い所にあるスターバックスとして3月10日（火）にオープンします。この「スターバックス リザーブ(R) カフェ東京スカイツリータウン30F店」は、東京ソラマチ イーストヤードにオープン。

また、「スターバックス リザーブ(R) カフェ」での最高の楽しみである、コルネッティをビバレッジにディップする「ディップスタイル」体験にぴったりな、この季節ならではの新商品『コルネッティ サクラ』も2月27日（金）から登場します。

スターバックス リザーブ(R) カフェの2号店となる「スターバックス リザーブ(R) カフェ東京スカイツリータウン30F店」が、地上約150mの東京ソラマチ30階に3月10日（火）オープンします。この店舗は日本一高い所にあるスターバックスとなり、晴れた日には東京スカイツリー(R)や東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができる抜群の眺望をスターバックス リザーブ(R)のコーヒー豆を使ったラテやコルネッティとともにお楽しみいただくことができます。夕方から夜にかけて移り変わる眺望もおすすめ。

春には隅田川の桜を３０階から楽しむこともでき、地上約150mからのここならではのお花見を楽しむことができます。客席はクイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験が楽しめる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成され、その日のお客様のご利用のニーズに合わせて、お好みの客席をお選びいただくことができます。お花見はもちろん、春のお出かけ先として訪れてみませんか。

■ひと足早い春の訪れを感じる「サクラ ディップ」体験も楽しみたい！

スターバックス リザーブ(R) カフェでは、2025年9月のオープン以来、多くのお客様に『クラシック ダブル トール ラテ』にシナモンなどお好みのコンディメントを加え、コルネッティをディップする「ディップスタイル」体験をお楽しみいただいています。

2月27日（金）から登場する『コルネッティ サクラ』を、『クラシック ダブル トール ラテ』にディップする「サクラ ディップ」体験が、スターバックス リザーブ(R) カフェ2号店がオープンする、この春のお楽しみに加わります。

まず1口目にバリスタが一杯一杯丁寧に仕上げたスチームミルクとエスプレッソの味わいを楽しみ、2口目には『コルネッティ サクラ』のカスタードクリームと桜クリームの優しい風味を感じ、3口目に『クラシック ダブル トール ラテ』に、この季節のおすすめとして登場するコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」を一振りし、ここに『コルネッティ サクラ』をディップし、両者が織りなす春らしい味わいをお楽しみください。明るいピンクの色合いは、まるで手元に桜が咲いたような印象を与え、春に桜を眺めるときのような高揚感を得ることができます。「サクラ ディップ」体験を通じて、ひと足早い春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

※サクラ ブルーミング パウダーは一時欠品、早期終了の可能性があります。

◆ 商品名・価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『コルネッティ サクラ』

＜お持ち帰りの場合＞481円 ＜店内ご利用の場合＞490円

発酵バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリームと桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた優しい味わいの桜クリームを絞り込みました。ひと口ごとに、ほんのりとした塩気とやわらかな甘さが調和し、ふわりと香る桜の風味が春の訪れを感じさせます。

※一時欠品・早期終了の可能性があります。

『クラシック ダブル トール ラテ』 (Hot/Iced)

＜お持ち帰りの場合＞746円 ＜店内ご利用の場合＞760円

スターバックスの日本1号店で最初に受けたオーダーから着想を得た一杯。スターバックス リザーブ(R)のエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが調和する、特別なラテです。ホットはラテアートを描き仕上げます。

◆スターバックス リザーブ(R) カフェ 店舗情報

・店舗名：スターバックス リザーブ(R) カフェ東京スカイツリータウン30F店

・オープン日：2026年3月10日（火）

・住所：131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ30階

・電話番号：未定

・営業時間：全日10:00-23:00（ラストオーダー22:30）

・店舗面積：235.17平方メートル （71.26坪）客席数：80席

・店舗名：スターバックス リザーブ(R) カフェ 新宿マルイ本館2階店

・住所：160-0022 東京都 新宿区 新宿3-30-13 新宿マルイ本館

・電話番号：03-5919-8023

・営業時間：全日7:00-22:30

・店舗面積：181.50平方メートル （54.90坪）客席数：57席

◆スターバックス リザーブ(R) カフェ

スターバックス リザーブ(R) カフェは、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」で、コーヒーの楽しさを広げるカフェベーカリーとして2025年9月に開業しました。「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」を店舗のデザインコンセプトにした、モダンでありながら居心地の良い空間です。オープン以来、多くのお客様にクラシック ダブル トール ラテにシナモンなどお好みのコンディメントをふりかけて、コルネッティをディップしていただく体験をお楽しみいただいています。ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間をご堪能ください。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。