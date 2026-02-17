【世界初*】移動しながらの「手足のシンクロ動作」で生産性1.5倍を実現。次世代産業インフラのLexxPluss、産業特化型ヒューマノイド事業を本格始動

株式会社LexxPluss

*自社調べ。2026年2月時点。ウェブサイトで販売が確認できるモバイルマニピュレータとして。

次世代産業インフラの構築を目指す株式会社LexxPluss（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：阿蘓将也、以下LexxPluss）は、産業現場における労働力不足の抜本的解決を目指し、「インダストリアルヒューマノイド事業」を本格始動することをお知らせいたします。

<インダストリアルヒューマノイド事業>

本事業の第一弾として、国内大手自動車製造グループ各社の現場知見を反映した世界初の「手足のシンクロ動作」を実現するモバイルマニピュレータ 「LexxMoMa（レックスモマ）」シリーズの予約受付を本日より開始いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Phm-me7Px3A ]■ 事業の背景：2030年、製造・物流現場から「働く力」が消える危機

我が国の基盤産業である製造業では、2030年までに約38万人の労働力不足が予測されています。また物流現場では、作業員の平均年齢が60歳を超えるという深刻な高齢化に直面しています。 LexxPlussは、単なる「自動化」の延長線上ではなく、人と区別されることなく1名、2名と数えられる「働き手 (労働力) 」そのものを供給することが、国家存続の危機を回避する唯一の道であると考えています 。

■ インダストリアルヒューマノイドの定義：「引き算」でヒトを超える

本事業における「ヒューマノイド」は、ヒトの形を模したロボットではありません。「産業特化型により、ヒト以上の労働力を提供すること」をその本質としています。 コンシューマー向けの汎用ヒト型ロボットが「自由度の拡張」を目指すのに対し、当社はあえて自由度を「最適化（引き算）」することで、以下の「ヒトを超える能力」を実現しました。

<プロダクト紹介：現場ニーズから生まれた「LexxMoMa R1」>

- 世界初の「手足のシンクロ動作」： 移動しながらアームを駆動させる独自のソフトウェア技術により、作業員の1.5倍、従来製品の4倍の生産性を達成。- 高効率・高機敏： 足部に「車輪」を採用することで、産業現場におけるエネルギー効率と安定性を最大化。- 精密な連続性： 24時間365日、±20mm以内の高精度な作業を継続。

「LexxMoMa」は、世界最高水準の品質と効率が求められる国内大手自動車製造ラインでの現場ニーズと技術検証から誕生しました。実際の過酷かつ高度な生産工程におけるフィードバックに基づき、実用性を極限まで高めています。

■ 想定ユースケース

LexxMoMa R1は、製造及び物流の特定の工程をターゲットにした商品になります。

小型部品の生産設備へのワーク設置板金部品の溶接工程へのワーク設置樹脂部品の加工工程へのワーク設置生産ライン横の部品供給仕分けシステムへの投入工程コンベアからのパレタイズ業務■ 今後の展望：2033年に10,000名の「働く力」を提供

LexxPlussは、2030年までに年間500名、2033年までに年間10,000名の「働き手」を産業現場へ届ける供給体制を構築します。フィジカルAIを活用した新しい働き手を通じて、人手不足に左右されない「自律的産業インフラ」を構築し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【予約・導入に関するお問い合わせ】

本日より、自動車業界・半導体業界を中心に優先販売/優先取扱の予約を開始いたします。導入シミュレーションや実機見学のご相談は、下記フォームよりお申し込みください。

URL：https://lexxpluss.com/jp/contact/

【株式会社LexxPlussについて】

「産業にあたらしい働く力を」をミッションに掲げ、自動搬送ロボット「Lexx500」や群制御システム「LexxFleet」を展開するフィジカルAIのスタートアップです。

所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町12番1

代表者：代表取締役CEO 阿蘓 将也

URL：https://lexxpluss.com/jp/

X：https://x.com/LexxPluss

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/lexxpluss/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61577495098051

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社LexxPluss 広報担当

Email：pr@lexxpluss.com