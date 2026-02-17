2026年10月の「カスハラ対策義務化」に向け、中小企業の導入を支援。名札一体型カメラ『Driveman NC-1』が東京都の対策奨励金（最大40万円）の対象要件に対応。

アサヒリサーチ株式会社

アサヒリサーチ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：山田 光亮）は、2026年10月より中小企業にも適用されるカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）防止対策の義務化を見据え、ウェアラブルカメラ『Driveman NC-1』を活用した対策ソリューションを強化します。

本製品は、東京都が実施する「中小企業等カスタマーハラスメント防止対策推進事業」における奨励金の対象要件である「録音・録画環境の整備」に合致しており、最大40万円の奨励金活用が可能です。これにより、接客現場の心理的負担軽減と、エビデンスに基づいた適切な企業防衛の実現を支援します。

名札一体型カメラ『Driveman NC-1』イメージ画像

■2026年10月、全企業に求められる「カスハラ対策」の義務化

東京都では2025年4月にカスハラ防止条例が施行され、さらに2026年10月からは全ての企業に対して対策講じることが義務化されます。企業は従業員を守るための体制整備が急務となっていますが、「導入コスト」や「威圧感を与えない機材選定」が課題となっています。

当社は、ドライブレコーダー開発で培った高画質録画技術を応用し、「名札」と「カメラ」を一体化。相手に過度な圧迫感を与えずに事実を記録できる『Driveman NC-1』を通じて、これらの課題を解決します。

ウェアラブルカメラ Driveman NC-1

■『Driveman NC-1』の3つの特徴

1. 名札一体型による「自然な抑止力」：

胸元に装着する名札型のため、従来の監視カメラのような威圧感を与えず、接客の質を維持しなが

ら不当な要求に対する抑止力を発揮します。

2. フル充電で約8時間連続稼働※：

1回の充電でフルタイムの勤務時間をカバー。フルハイビジョン（1080P）による鮮明な映像と音

声で、トラブル時の証拠を確実に残します。

※使用環境により、連続録画時間は異なります。

3. 奨励金活用によるコスト負担の軽減：

東京都の「カスハラ防止対策企業向け奨励金※」を活用することで、1社あたり最大40万円の助成

を受けることが可能です。

※支給対象は、都内中小企業等（従業員規模300人以下）で、対象経費は、録音・録画環境の整備

など。

当社は、2026年10月の義務化までに、都内を中心としたサービス業、公共施設などへ合計10,000台の導入を目指します。誰もが安心して働ける社会の実現に向け、ハードウェアの提供だけでなく、公的制度の活用周知も含めたトータルサポートを展開してまいります。

＜商品概要＞

● 商品名：ウェアラブルカメラ Driveman NC-1

● 価格：オープン価格

● 特設ページ：https://www.driveman.jp/products/nc-1.html

● 備考：本製品は東京都「中小企業等カスタマーハラスメント防止対策推進事業」の助成対象項目

（録音・録画環境の整備）に対応しています。

※奨励金の受給には、都内の中小企業であることや対策マニュアルの整備など、一定の要件を満たす必要があります。詳細は「東京都カスタマーハラスメント防止対策推進事業」公式サイトをご確認ください。

出典：東京都カスタマーハラスメント防止対策推進事業 公式サイト

【会社概要】

社名：アサヒリサーチ株式会社

本社所在地：東京都品川区北品川3-3-8三徳ビル4階

代表取締役：山田光亮

事業内容： 映像を主とした電子機器の開発と販売

設立： 1987年3月

URL：https://asahi-research.com

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

● アサヒリサーチ株式会社 広報担当

● TEL：03-5715-5432

● Email：support@driveman.jp