世界のAI研究所の70パーセントおよび世界中の20,000以上の企業から信頼されている世界有数のウェブデータ・プラットフォームであるブライト・データ（Bright Data）は、本日、AIスタートアップ・プログラムの開始を発表しました。 この取り組みは、条件を満たすAIスタートアップ企業に対し、最大20,000ドルのプラットフォーム・クレジットに加えて、包括的なテクニカルサポートと共同マーケティングの機会を提供します。これにより、開発者がインフラストラクチャの課題ではなく、イノベーションに集中できるよう支援します。

AIイノベーションのためのインフラ障壁の除去

大規模言語モデル（LLM）のトレーニングから自律型エージェントの構築に至るまで、AIアプリケーションがリアルタイムのウェブデータに依存する度合いが高まるにつれ、インフラストラクチャの複雑さが初期段階の企業にとって重大なボトルネックとなっています。 AIスタートアップ・プログラムは、検索エンジン結果ページ（SERP）API、ウェブ・アンロッカー（Web Unlocker）、ブラウザAPI、およびカスタム・スクレイピング・ソリューションを含む、ブライト・データのエンタープライズ・グレードのウェブデータ・インフラストラクチャへの資金援助付きアクセスを提供することで、この課題に正面から取り組みます。

プログラムに含まれる内容

選出されたスタートアップ企業は、以下の特典を受け取ります：

商用スケールに対応した設計

- ブライト・データの完全なウェブデータ・インフラストラクチャで使用できる、最大20,000ドルのプラットフォーム・クレジット- ソリューション・アーキテクトおよびブライト・データの最高経営責任者（CEO）とのオフィスアワー- ブライト・データの専門家に直接アクセスできる専用のSlackチャネル- 技術トレーニング・リソースとオンボーディング・サポート- ウェビナー、ブログ、共同ケーススタディを含む共同マーケティングの機会

開発者向けの試用版とは異なり、AIスタートアップ・プログラムは、拡張可能な商用利用可能なインフラストラクチャを提供します：

応募資格

- エンタープライズ・グレードの信頼性を備えた99.99パーセントの稼働率- 応答性の高いAIアプリケーションのための1秒未満のレスポンス・タイム- 本番環境のワークロードを処理するための無制限の同時セッション- 自動的なCAPTCHA（キャプチャ）解決とブロック回避 - インフラストラクチャの悩みはありません- 自動IPローテーションを備えた組み込みのプロキシ管理- 倫理的および法的なガードレールが組み込まれた、設計段階からのコンプライアンス

本プログラムは、ウェブへのアクセス、検索、およびナビゲーションを行うアプリケーションを構築している、資金調達済みのAIスタートアップ企業（シードまたはシリーズA、調達額2,000万ドルまで）を対象としています。 理想的な候補者は、プロトタイプから本番環境へと移行している、あるいはワークロードを積極的に拡大させているチームです。

初期の成功事例

本プログラムは、すでに複数の垂直市場において有望なAI企業を惹きつけています： AIエージェント・プラットフォームであるYutoriは、複雑なタスクをスケールさせるために、ブライト・データのブラウザ・インフラストラクチャを活用しています。 共同創設者のデヴィ・パリク（Devi Parikh）氏は、「ブライト・データのブラウザ・インフラストラクチャは、複雑なタスクをこなす当社のAIエージェントの拡張を助けてくれます。これにより、ブラウザのインフラストラクチャと格闘する代わりに、お客様に真の価値を届けることに集中できます」と述べています。

プライベート・マーケットの投資家向けにAIエージェントを構築しているRayluは、このパートナーシップが競争力の維持に役立っているとしています。 最高技術責任者（CTO）兼共同創設者のネイサン・オンドラセク（Nathan Ondracek）氏は、「プライベート・マーケットの投資家向けのAIエージェントを構築するにあたって、ウェブデータはその目標に不可欠です。ブライト・データは素晴らしいパートナーです。Rayluを急速に拡大させる中で、このパートナーシップは高い競争力を維持し、Rayluを顧客にとって最高の製品にすることに集中させてくれます」と述べています。

迅速な有効化の手順

承認されたほとんどのチームは、7営業日以内にアクティベーションを完了します：

- 申し込む - スタートアップ企業について教えていただき、資格確認のミーティングを予約してください。- 承認を得る - ブライト・データの専門家と面談し、承認を受けてください。- オンボードと拡大 - クレジット・コード、Slackへの招待、およびキックオフ・セッションを受け取ってください。

コミュニティへの参加

インフラストラクチャに留まらず、プログラム参加者は、拡大を続けるAI開発者のコミュニティへのアクセス、定期的な技術ワークショップ、および製品の発表や成長の節目を広く知らせるための共同マーケティングの機会を得ることができます。 本プログラムは、急速に進化するこの分野において何が可能かを定義する次世代の革新的な企業をサポートすることにより、AIの未来に投資するというブライト・データの決意を表しています。

今すぐ申し込む

ウェブデータ・インフラストラクチャの拡張準備ができているAI創業者の皆様は、https://get.brightdata.com/prstartups よりお申し込みいただけます。