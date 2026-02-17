「説明しない」会社説明会が、なぜ採用成功するのか？～ 情報を捨てる勇気。「伝えない」からこそ「伝わる」技術～(アーカイブ配信)

写真拡大 (全2枚)

株式会社アローリンク


お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1R3lSvz78Qv617vFUlLUipw3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1R3lSvz78Qv617vFUlLUipw3ska1)


セミナー内容

「雰囲気は良かったのに、選考エントリーに繋がらない」


「毎年同じスライドなのに、選考移行率だけが下がっていく」


その原因は、学生が求めていない「説明しすぎな説明会」を行っているからかもしれません



現代の学生は、事業内容や福利厚生などの「情報」はAIやネット検索ですでに把握しています。


彼らが説明会に求めているのは、ネット上にはない「温度感」や「納得感」です。



にもかかわらず、一方的な情報の羅列をしてしまえば、タイパ（時間対効果）を重視する学生の心は離れ、他社へと流れてしまいます。



本アーカイブ配信では、「説明会では会社の説明を一切しない」という逆転の発想で移行率を格段に上げた事例をもとに、学生の心を掴む最新の会社説明会の設計方法を解説します。



貴社の説明会を「ただの情報共有の場」から「学生をファンにする場」へ変えたい方は、ぜひご参加ください。


このような方におすすめ

・説明会の雰囲気は良いのに、なぜか選考エントリーに繋がらない
・毎年同じスライドを使い回し、年々移行率が下がっている
・会社概要や制度の説明ばかりで、学生を退屈させてしまている気がする
・「ネットでわかる情報」以上の自社の魅力を伝えきれていない
・学生の「タイパ」重視の傾向に、どう対応すべきか悩んでいる


登壇者情報


株式会社アローリンク
HRi事業部　部長
蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)



2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。
グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。
不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。





セミナー概要

タイトル：「説明しない」会社説明会が、なぜ採用成功するのか？


　　　　　～ 情報を捨てる勇気。「伝えない」からこそ「伝わる」技術～


開催日　：A日程：2026年3月3日(火)　14:00-15:00


　　　　　B日程：2026年3月9日(月)　14:00-15:00


会場　　：オンライン


参加費　：無料


定員　　：50名


登壇者　：蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)


お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1R3lSvz78Qv617vFUlLUipw3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1R3lSvz78Qv617vFUlLUipw3ska1)



■会社概要


会社名：株式会社アローリンク


設立：2014年1月6日


資本金：30,000,000円


代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真


所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2


URL：https://arrowlink.co.jp/


事業内容：採用コンサルティング業


　　　　　採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営


　　　　　LINE API 企画・構築・運用サポート


　　　　　LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート


　　　　　RPA運用コンサルティング


　　　　　AIシステム運用コンサルティング


　　　　　職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


認証・資格等：プライバシーマークの認定取得


　　　　　　　ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）


　　　　　　　経済産業省　DX認定制度　認定事業者


　　　　　　　LINE Green Badge　認定資格取得者45名


　　　　　　　一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク


　　　　　　　有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


　　　　　　　健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）



■提供サービス


　・つながる採用マネージャー「Saimane」　　 https://www.arrowlink.co.jp/saimane


　・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/


　・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/


　・就活支援サービス「AI就活サポたくん」　 https://ai-sapota.jp/


　・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/


　・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」　 https://careearc.jp/


　・採用パンフレット作成ツール「todoke」　 https://todoke.ne.jp/



本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。


アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。