軍事コミュニティの心身ケアをテーマにした国際イベント「MCON TOKYO 2026」にウェルファーマが出展

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）は、2026年2月7日（土）、東京国際フォーラムにて開催された国際イベント「MCON TOKYO 2026」に出展いたしました。

MCONは、軍人によって創設され、奉仕・目的・犠牲といった価値観を尊重しながら、軍事コミュニティとその家族、そして一般市民をつなぐことを目的とした、国際イベントです。

本イベントには、MCON ASIA CEOの Greg Ellis 氏や、在日米国商工会議所（ACCJ）会頭であり、デルタ航空 日本法人社長の Victor Osumi 氏など、軍事・航空・ビジネス分野で豊富な経験を持つ有識者が参加し、軍事コミュニティと一般社会をつなぐ場として活発な交流が行われました。

出展概要

イベント名：MCON TOKYO 2026

開催日：2026年2月7日（土）

会場：東京国際フォーラム（TOKYO INTERNATIONAL FORUM）

東京都千代田区丸の内3-5-1

主催：MCON

MCON TOKYOとは

MCONは、軍人によって立ち上げられた、世界でも唯一の軍事文化を祝う年次イベントです。奉仕・目的・犠牲といった価値観を大切にし、軍事コミュニティとその家族がつながり、語り合い、学び合う場として開催されています。

その目的は、コミュニティを創造し、つながりを促進し、奉仕した人々とその家族の幸福を向上させることにあります。

本イベントでは、軍事・航空・ビジネス領域で実務経験を持つ登壇者によるセッションや交流が行われました。

出展の背景

海外、特にアメリカでは、CBD（カンナビジオール）が心身のケアやコンディショニングの一環として、軍人や退役軍人の間で活用されてきた事例が数多く報告されています。一方、日本においてはCBDに対する理解が十分に進んでおらず、不安の声が残っているのも事実です。

ウェルファーマは、エビデンスに基づいたCBD製品の研究・開発を行い、海外の研究結果や自社での調査をもとに、正しい情報発信を継続してきました。

「奉仕した人々とその家族の幸福を向上させる」というMCONの理念に深く共感し、軍事コミュニティを含む来場者に向けて、CBDに関する正しい知識と活用事例を伝える場として、今回の出展に至りました。

展示内容と当日の様子

当社ブースでは、以下のCBD関連ブランドを中心に展示・紹介を行いました。

BOTANIQUE

https://wellpharma.co.jp/brand/botanique/

香養堂

https://wellpharma.co.jp/brand/koyodo/

fuwari

https://wellpharma.co.jp/brand/fuwari/

M&N’s CBD

https://wellpharma.co.jp/brand/mandns/

製品の特長や開発背景に加え、CBD（カンナビジオール）の基礎知識、海外での活用事例、日本国内での位置づけなどについて説明を行い、多くの来場者が足を止め、熱心に耳を傾ける様子が見られました。

特に、軍事コミュニティやその家族の方々からは、日々のコンディショニングや心身のケアに対する関心の高さが伺え、CBDに対する理解を深める貴重な機会となりました。

ご来場者様の声（一部抜粋）

「CBDについては名前だけ知っていましたが、軍事や医療の現場での活用事例を聞き、想像以上に幅広い使い方があることを知りました」

「人の心身ケアだけでなく、犬や猫などペットのケアにも使われていると知り、とても身近な存在に感じました」

「正直、CBDには少し怖いイメージがありましたが、日本でも安全に使えること、正しい知識が大切だと聞いて、自分自身も使ってみたいと思いました」

「痛みやトラウマなど、言葉にしづらい不調に寄り添えるケアとして、とても意義があると感じました。こうした情報はもっと多くの人に知ってほしいです。」

今後について

ウェルファーマは今後も、「エビデンスベースドのウェルネスケア」を軸に、国や文化の垣根を越えて、人々の心身の健康とQOL向上に貢献する情報発信および製品開発を続けてまいります。



