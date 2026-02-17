RENATUS ROBOTICS、病院向け物流一元管理を手掛けるエフエスユニマネジメントのSHIPグランベース 東京へ統合型自動倉庫システム「RENATUS」を導入

RENATUS ROBOTICS合同会社

RENATUS ROBOTICS（レナトスロボティクス）は株式会社エフエスユニマネジメント（本社：東京都港区、以下「FSM」）のSHIPグランベース 東京へ統合型自動倉庫システム「RENATUS」の導入が完了し、2026年2月より本稼働を開始することを公表した。

最大1.5万バケット超・最大6万SKU超を保管可能、1ステーション1人の作業員で同時4オーダーの荷合わせピッキングを完結可能など、病院向け物流一元管理（SPD）領域のトップランナーであるFSMの物流改革における業務効率化と安定した供給体制の中核を担うこととなる。

導入の概要

導入済みのRENATUS自動倉庫システムの動画はこちら

想定される導入効果

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sATZ04ggx7c ][表1: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/44_1_d7d547862962dff98a1e97e43091bd38.jpg?v=202602180351 ]

RENATUS自動倉庫を導入することにより、下記の効果を見込む。

１.「ワンストップ荷合わせ」(*1)の実現

1ステーション1人の作業員で同時4オーダーの荷合わせピッキングを完結可能

２.生産性の改善

これまで各病院内で人手で行っていたピッキング作業を集約することで歩き回りを軽減

３.保管効率の改善

防火シャッターを跨ぎ、有効梁下高さ（5.5m）まで保管可能

４.無人ピッキングラインによる24時間ピッキング可能な体制の実現

ピッキングロボットを活用した24時間ピッキングが行えるステーションを設置・実証

５.強固なBCP対応性能

中二階を常設し、地震などの緊急時においても棚内に入り

・迅速な点検/復旧

・人手による出荷継続

を容易に遂行可能

*1：ピッキング・集約の全行程を、1ステーション1人の作業者だけで完結することができる新方式。

RENATUS ROBOTICS 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96486/table/44_2_952730318af39c23273d8a7128d3a6a3.jpg?v=202602180351 ]お問い合わせはこちら :https://www.renatus-robotics.com/jp/#contact

